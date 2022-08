Saammeko esitellä – Ponikuningasehdokkaat

Kaustinen kokoaa poniraviurheilijat yhteen vuoden päätapahtumassa Ponikuninkuusraveissa tulevana viikonloppuna. Luvassa on kaksi päivää huippuponiraviurheilua 20 lähdön myötä. Ponikuninkuus ja –kuningatar sekä poniruhtinas ja –ruhtinatar –lähtöjen lisäksi kilpaillaan muun muassa Pikkuprinsessan, Pikkukuninkaan ja Pikkuruhtinaan titteleistä. Kaustisella kruunataan varmasti kolme uutta ponia: viime vuoden voittajista mukana on vain Laura Sipilän Armani.

Kaustinen tarjoaa tapahtuman osallistujille myös oheisohjelmaa, luvassa on esimerkiksi montéklinikka. Yleisö puolestaan on huomioitu koko perheen ohjelmalla. Ravit ovat myös seurattavissa sunnuntaina suorana lähetyksenä antennikanavalla 26.

Ponikuninkuutta lähtee tavoittelemaan 15 ponia. Takamatkoilta tulee kisaan kaksi kovaa nimeä: Pikku Humanteri ja Broängens Ghosakrama. Ronja Grönmanin Pikku Humanteri on tehnyt tänä vuonna tasaista työtä, se on voittanut aina ravilla pysyessään. Broängens Ghosakrama on pitänyt kuukauden tauon voitokkaan Suomen mestaruus -lähdön jälkeen. Ruunan ohjaksissa nähdään Emmi Innanen.

Emmi Innanen ohjastaa myös ponikungatar-kipailussa esille nousevaa Sannikon Rinsessaa. Tamma on tehnyt tasaista jälkeä kesän kilpailuissa ja paalulta lähteminen auttaa sen urakkaa.

Poniruhtinattaren tittelistä kisaa 11 tammaa. Odd Molly on kahden vuoden takainen ruhtinatar, se lähtee tavoittelemaan parasta kokonaisaikaa Juliaana Mustamon ohjastamana 120 metrin takamatkalta. Viime vuonna Kumlaby Mandelblom hävisi tittelin niukkaakin niukemmin, joten Nea Ahokas lähtee matkaan varmasti sijoituksen kirkastaminen mielessä.

Armani on ainoana viime vuoden voittajista puolustamassa titteliään. Laura Sipilän valmennettava ja ajokki pärjää aina ravia mennessään ja nopeus auttaa sitä pitkästä takamatkasta huolimatta. Hieman edempää matkaan lähtee Jenny Suomelan Amor Da, jonka viimeistelynä toimi Riihimäki Grand Prixin voitto.

Ponikuningas- ja kuningatar titteleistä kisaavat A-kategorian ponit, kun taas Poniruhtinuudesta ja –ruhtinattaruudesta B-kategorian ponit. Tasoitusajossa ponit lähtevät matkaan oman ennätyksensä mukaiselta paikalta ja paras yhteenlaskettu kokonaisaika kahdelta matkalta ratkaisee voittajana. Ensimmäinen kilpailu käydään lauantaina ja toinen sunnuntaina.