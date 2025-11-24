Saara Iivari siirtyy Hippoksesta hevosalan ulkopuolelle

”Saara on tuonut strategisen viestinnän ja yhteiskunnallisen ajattelun osaksi Hippoksen johtamista ja toimintaa. Hän on kantanut merkittävää roolia alan rakenteiden kehittämisessä, ollut tärkeä apu alan yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä rohkeasti tukenut ja ajanut eteenpäin aktiivista toimintaa haastavissakin tilanteissa. Olemme erittäin kiitollisia hänen työpanoksestaan viimeisen neljän vuoden aikana”, toimitusjohtaja Minna Mäenpää sanoo Hippoksen tiedotteessa.

Iivari jatkaa nykyisessä tehtävässään tammikuun 2026 loppuun.

”Olen hyvin kiitollinen siitä luottamuksesta, jonka olen saanut uudenlaisen ajattelun ja toiminnan edistämiseksi niin Hippoksen johdolta kuin hallitukselta. Näkemykseeni on uskottu, ja se on tuonut myös tuloksia niin vastuullisuus- ja vaikuttamistyössä kuin mielikuvan ja raviurheilun kattomarkkinoinnin mittauksissa. Tuntui, että nyt on hyvä hetki ojentaa ohjat eteenpäin seuraavalle ja suunnata uuteen kiinnostavaan mahdollisuuteen”, Iivari kertoo.

”Haluan kiittää näistä vuosista kaikkia hipposlaisia ja erityisesti omaa tiimiäni, jonka kanssa on ollut kiva tehdä töitä kaikissa hetkissä. Iso kiitos kuuluu myös hevosalan rohkeille tekijätyypeille, joiden kanssa olen saanut yhteistyössä edistää alan asiaa.”

Vaikka Saara Iivari siirtyy Suomen Hippoksesta työhön hevosalan ulkopuolelle, hevosia hän ei ole jättämässä.

"Hevoset pysyvät tärkeänä harrastuksena ja raveja jännitän jatkossakin hevosen omistajan roolissa", Iivari sanoo.

Hippoksesta tiedotetaan, että Iivarin seuraajan rekrytointi on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian.