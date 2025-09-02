Sahara Commander siirtyi Viikin kautta osaomistajalleen – ”Onneksi ei tarvinnut leikata”

Sahara Commanderin viisivuotiskausi on päättynyt, ja hevonen on poistunut sitä koko tähänastisen uran valmentaneen Tommi Kylliäisen treenilistalta. Paluu tutulle valmentajalle ei ole poissuljettua, mutta ainakin toistaiseksi Sahara Commander valmistautuu ensi kauteen osaomistajallaan Mikko Talsilla.Sahara Commanderin piti kilpailla vielä viime perjantaina Lahdessa, mutta 5-vuotias ruuna joutui ähkyn vuoksi Jokimaan sijaan Viikin Hevossairaalaan.”Torstaina hevonen vietiin Viikkiin, ja lauantaina haimme sen pois”, Mikko Talsi kertoo. ”Olimme veljeni Lassen (Sahara Commanderin toinen omistaja) kanssa tehneet päätöksen, että katsomme tilanteen loppuun asti. Hevonen olisi leikattu, jos lääkäri olisi sitä suositellut. Onneksi ei tarvinnut leikata.”Talsi kertoo, että Sahara Commanderin kausi olisi todennäköisesti päättynyt muutenkin Lahden kisan jälkeen.Ruunan viisivuotiskausi käsitti kahdeksan starttia, yhden voiton ja 6960 euron tienestit. Kaikkiaan muutaman vuoden takainen Kasvattajakruunu-voittaja on tienannut jo 105 410 euroa.”Vähän hevosen suoritukset ailahtelivat tänä vuonna. En tiedä, mistä se lopulta johtui. Välillä juoksunkulut eivät sattuneet, kun Sahara Commander on hevonen, jolla ei voi ajaa keulasta. Kesällä oli myös huonoja lähtöratoja.”Päätös Sahara Commanderin tulevasta valmentajasta tehdään, kun hevonen on kuntoutunut ähkyn aiheuttamista ongelmista.”Ruoka ei oikein maistu vielä. Hevonen on nyt laitumella. Funtsataan lisää, kun saadaan hevonen siihen kuntoon, että voi alkaa treenaamaan. En tiedä Tommin tilanteesta, että jatkaako hän vielä valmentamista. Olemme olleet tosi tyytyväisiä Tommiin.”Sahara Commanderin sairastumisesta ähkyyn kertoi ensimmäisenä MT Hevoset.