Väsymätön työmyyrä ansaituille eläkepäiville – ”Joskus saatetaan päräyttää tallin kajareista Sandstorm”

Kilpaurasta tuli huikea. Sahara Sandstorm kilpaili monta menestyksekästä kautta ja keräsi pitkästi yli 200 000 euron voittosumman. Viime keväänä ruuna siirtyi Liukkosen Johanna-puolison omistukseen ja Siiri Mäkisen valmennukseen. Siiri sai Sahara Sandstormin vielä hyvään kuntoon, mutta nyt kilpaura on ohi.