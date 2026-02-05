Väsymätön työmyyrä ansaituille eläkepäiville – ”Joskus saatetaan päräyttää tallin kajareista Sandstorm”
Kaikki alkoi Ypäjän huutokaupasta syksyllä 2016. Timo Korvenheimo huusi silloin 1-vuotiaan Sahara Sandstormin Team Hiekkamyrskylle, johon huutokauppareissulla mukana ollut Jari Liukkonen lähti pääosakkaaksi.
Kilpaurasta tuli huikea. Sahara Sandstorm kilpaili monta menestyksekästä kautta ja keräsi pitkästi yli 200 000 euron voittosumman. Viime keväänä ruuna siirtyi Liukkosen Johanna-puolison omistukseen ja Siiri Mäkisen valmennukseen. Siiri sai Sahara Sandstormin vielä hyvään kuntoon, mutta nyt kilpaura on ohi.
”Viime viikon maanantaina Teivossa Reino paineli täyden voltin 14,8 korvat hörössä ja täysi into päällä ollen maalissa neljäs. Silloin päätin, että tämä ravikilpailutarina loppuu nyt hyvin”, Johanna Liukkonen perustelee.
”Siirto Siiri Mäkiselle kannatti. Siiri sai uitolla hevosen uuteen kukkaan, ja jäällä päästely teki nyt ruunasta entistäkin pirteämmän.”
Siiri Mäkinen hyvästeli Sahara Sandstormin perjantaina ja toi sen Liukkosille kotiin.
”Reiska pääsee nyt viettämään meidän kanssa loppuelämää nauttien kaikesta muusta kuin kilpailemisesta. Se saa kaiken hellyyden loppuun asti. Joskus saatetaan päräyttää tallin kajareista Sandstorm”, Johanna lupaa.
Kaikkiaan – pääosin Timo Korvenheimon valmennuksesta – Sahara Sandstorm kilpaili huimat 245 kertaa totosijoin 37–31–29 ja tienasi 231 722 euroa.
”Huippuduunia saada hevonen kestämään ehjänä nämä starttimäärät”, Liukkonen kiittää.
”Kiitos kaikille muillekin Reiskan matkassa olleille, erityisesti viime aikojen hyvinvoinnista Siirille ja ohjastuksesta Eelis Murtolalle ja Ilona Rekilälle. Nuorissa on tulevaisuus.”