Työmies Sahara Sandstorm palaa tositoimiin Riihimäki Grand Prix’ssä – ”Ei uskoisi sen kilpailleen niin paljon”

Kotimaan raviratojen ahkerimpiin työmiehiin kuuluva Sahara Sandstorm debytoi uusista käsistä sunnuntaina ravattavassa Riihimäki Grand Prix’ssä. 10-vuotiasta ruunaa valmentaa nykyään Siiri Mäkinen.Sahara Sandstorm siirtyi Mäkisen valmennukseen viime keväänä.Ruunan nykyinen omistaja Johanna Liukkonen hankki hevosen omistukseensa pääsiäisenä. Vain paria kuukautta aiemmin Sahara Sandstorm oli myyty sen 1-vuotiaasta saakka omistaneen Team Hiekkamyrskyn toimesta Reijo Ranteelle.”Mieheni Jari (Liukkonen) oli Timon (Korvenheimo) kanssa huutamassa 'Reiskaa' 1-vuotiaana Team Hiekkamyrskylle. Jari oli pääomistajana, kunnes joutui jättäytymään noin vuosi sitten pois”, Liukkonen taustoitti keväällä ostopäätöstään.Jari Liukkonen kiinnostui hevosesta uudestaan, kun hän näki sen myydyn huutokaupassa.”Naisen tunteet astuivat peliin. Soitin Reijolle ja kysyin, olisiko se myytävänä, ja tehtiin kaupat. Ympyrä sulkeutui.”Sahara Sandstormin ura on ollut pitkä ja menestyksekäs, mutta edelleen se on valmis hommiin.”Siiri on tehnyt Sahara Sandstormin kanssa huipputyötä. ’Reiska’ on nauttinut hevosen elämästä kesän ajan. Se on uinut, ja nyt kaksi viime viikkoa on viimeistelty. Nyt mennään starttiin ja katsotaan, mihin ruuna tuossa porukassa porskuttaa”, Liukkonen kertoo nyt ja iloitsee samalla siitä, että Sahara Sandstorm pääsi mukaan kotiradan vuoden suurimpaan kisaan.”Huikeaa, että saadaan kaveri vielä radoille. Kaikki näyttää hyvältä, ja hevonen on selvästi nauttinut, että on saanut viettää kesää viimeisen päälle.".Ansaittu loma.Valmentaja Siiri Mäkinen kertoo Sahara Sandstormin olleen vain neljä kertaa valjaissa. Hänenkin mukaansa hevonen on piristynyt selvästi hänellä ollessaan.Sahara Sandstorm on kilpaillut urallaan jo 224 kertaa. Starttimäärä on suurin kaikista tänä vuonna kilpailleista lämminverisistä. Voittoja ruuna on ravannut 37 ja muita totosijoja 54. Voittosummakin on kohonnut jo 225 262 euroon.”Se on niin pirteä, ettei uskoisi sen kilpailleen niin paljon”, Mäkinen sanoo.Kun Sahara Sandstorm muutti nykyiseen kotiinsa, se kärsi pienistä mahavaivoista. Lisäksi sen jalkoja hoidettiin, ja hevonen sai muutenkin paljon perushoitoa.Ahkeran kilpailemisen vuoksi Sahara Sandstorm ei ole juuri taukoja viettänyt. Kesän lisäksi laidunloma tuntuu tehneen hyvää.Riihimäellä ruuna starttaa kasiradalta, joten juoksusta muodostunee hankala.”Ruuna on tuntunut treeneissä hyvältä. Tietysti Riihimäen kisa on ensimmäinen startti pitkältä paussilta, varmaan hevonen vaatii startin kroppaansa ennen kuin on parhaimmillaan. Uskon kuitenkin, että se pystyy puolivälin paremmalle puolelle jo sunnuntaina”, Mäkinen vinkkaa.Valmentaja uskoo menestykseen etenkin talvikaudella, kun moni avoimen tason huippuhevosista vetäytyy tauolle. Vaikka voittosarakkeeseen ei tulisikaan merkintojä, kiittelee Mäkinen mahdollisuudesta valmentaa käytökseltään ja luonteeltaan niin mukavaa hevosta kuin Sahara Sandstorm on.”Täytyy olla kiitollinen, että tuollainen huippuhevonen on luotettu käsiini.”.Sahara Sandstormin ympyrä sulkeutui – ”Naisen tunteet astuivat peliin”