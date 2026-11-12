Säihkeen Sähinä
Säihkeen Sähinä (9) kiri ulkokautta ykköseksi Forssan Kuninkuusraveissa 2022.Kuva: Anu Leppänen
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Säihkeen Sähinä on poissa – ”Mitään ei ollut tehtävissä”

Ikäluokkansa kärkinimiin kuulunut Säihkeen Sähinä jouduttiin lopettamaan 11 vuoden iässä.
Julkaistu
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Säihkeen Sähinä