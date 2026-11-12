Säihkeen Sähinä on poissa – ”Mitään ei ollut tehtävissä”

Kilpaurallaan yli 120 000 euroa tienannut Säihkeen Sähinä on ravannut vihreämmille laitumille. Omistajat joutuivat tekemään eilen keskiviikkona vaikean, mutta ainoan mahdollisen päätöksen.”Näin ikävästi kävi. Hevoselle tuli ähky, ohutsuoli oli kierteellä. Saimme eläinlääkärin paikalle, joka ymmärsi asiasta. Sieltä saatiin kaasua pois, mutta lähti heti täyttymään uudestaan. Mitään ei ollut tehtävissä, koska eläinlääkärin mukaan hevonen ei olisi kestänyt kuljetusta Viikkiin. Surullinen asia”, Säihkeen Sähinän osaomistaja ja kasvattaja Mika Harjuoja kertoo murheellisena.Säihkeen Sähinä kävi vielä tänä kesänä Terho Rautiaisella astumassa, mutta palasi siitoskauden jälkeen Muhokselle, missä se on asunut jo vuosia pääomistajansa Matti Viitalan yhteistyökumppanilla Tiera Parviaisella. Viitalan ja Harjuojan lisäksi Säihkeen Sähinän kolmas osaomistaja on Peter Forsström.”Ennenkin olen joutunut lopettamaan hevosia erilaisista syistä. Aina se on yhtä tympeää, vielä tämän tasoisen hevosen kohdalla, mutta aina pitää ajatella hevosen parasta ensin ja luottaa ammatti-ihmisiin”, Harjuoja näkee.Säihkeen Sähinä ehti kilpailla vuonna 2024 päättyneellä kilpaurallaan 47 kertaa. Se ravasi yhdeksän voittoa ja 13 muuta totosijaa. Sen ennätykseksi jäi Mikkelissä kesällä 2021 juostu tulos 21,2aly.Säihkeen Sähinä osoitti lahjakkuutensa jo nuorena ja oli usein ikäluokkalähtöjen kärkikahinoissa. Sen harmiksi vuonna 2015 syntyneiden ikäluokan huiput olivat äärimmäisen hyviä. Vuoden 2019 Kriteriumissa Säihkeen Sähinä oli kolmas. Edelle ehtivät vain Stallone ja kisan voittanut Parvelan Retu.Seuraavan vuoden Derbyssä Säihkeen Sähinä oli neljäs. Kärkikaksikko oli sama kuin Kriteriumissa, mutta Vilkkeen Velmu nappasi kolmossijan.2020 heinäkuussa Mikkelissä ravatussa 5-vuotiaiden Varsakunkku-finaalissa Säihkeen Sähinä oli toinen Parvelan Retun jälkeen. Saman vuoden Ilkka-ajossa Säihkeen Sähinä sai ansaitun onnistumisen voiton myötä.Ori aloitti uransa Jukka-Pekka Kauhasen valmennuksesta. Vuonna 2022 se siirtyi loppukesästä Seppo Suurosen treeniin. Säihkeen Sähinä palasi terveysmurheiden vuoksi radoille vasta vuoden 2024 alussa. Se starttasi enää 12 kertaa ennen kuin kilpaura päättyi.”Parvelan Retu oli ikäluokkansa ykkönen, Stallonen kakkonen ja Säihkeen Sähinä kolmonen. Sitten tuli erinäköisiä ongelmia, jalkamurheita, ja ura jäi vähän kesken. Jossain vaiheessa vielä haaveiltiin, että Säihkeen Sähinä voisi olla kuninkuuskilpahevonen. Luokka olisi varmaan riittänyt, mutta terveysongelmat aiheuttivat uran päättymisen.”Suomen Hippoksen ylläpitämä Heppa-järjestelmä tuntee Säihkeen Sähinälle 18 jälkeläistä. Viimeinen ikäluokka syntyi tänä kesänä.”Ikäluokat ovat pieniä, joten tarvitsisi tuuria, että sieltä tulisi juoksija. Se vaatisi isomman ikäluokan, että näkisi, onko se oikeasti periyttäjä. Nyt sillä ei ole enää sinällään merkitystä”, Harjuoja sanoo.Vaikka tarina päättyi ikävästi, jää Harjuojalle hevosesta lämpimät muistot.”Kun katsoo pokaaleja ja kuvia, niin aina se tuntuu hyvältä.”