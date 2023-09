Sakari Talikka Suomen edustajaksi kokelasohjastajien EM-kilpailuihin

Suomen Hippos tiedottaa 23-vuotiaan Sakari Talikan tulleen valituksi edustamaan Suomea lokakuun lopussa Maltalla käytäviin kokelasohjastajien EM-kilpailuihin.

EM-kilpailuun osallistumaan oikeutettuja ovat korkeintaan 25-vuotiaat ohjastajat, jotka työskentelevät ammattivalmentajan palveluksessa ja ovat ohjastaneet urallaan vähintään viisi, mutta alle sata voittoa.

Talikka on ajanut urallaan 138 kilpailua, joista kymmenen on päättynyt voittoon ja 21 muuhun toto-sijaan. Hän työskentelee Hausjärvellä sijaitsevalla Juho Ihamuotilan tallilla ja valmentaa itse kolmea hevosta sekä toimii lainaohjastajana. Talikka on myös mukana Salamakypärät-ohjastajakilpailussa, jossa hän on kokonaiskilpailussa kolmantena.

”On mukava lähteä edustamaan Suomea tällaiseen kilpailuun. Reissusta tulee varmasti kiva kaikin puolin. En ole aiemmin ajanut kilpaa Suomen ulkopuolella, joten on kiinnostavaa nähdä, millaista raviurheilu on muualla”, Talikka kuvailee tunnelmiaan.

Tulevaisuudessa Talikka haluaa kehittyä entisestään ohjastajana, mutta myös valmentaminen kiinnostaa häntä kovasti.

”Joskus voisi pitää isompaakin valmennustoimintaa”, Talikka miettii.

EM-kilpailujen kaikki neljä osalähtöä ajetaan sunnuntaina 29.10. Marsan raviradalla. Osalähdöistä ohjastajat saavat pisteitä sijoitusten mukaan ja eniten pisteitä kerännyt ohjastaja voittaa Euroopan mestaruuden. Osalähtöjen hevoset tullaan jakamaan A- ja B-kategorioihin aiemman kilpailumenestyksen perusteella. Jokainen ohjastaja saa lähtöihin ajettavaksi kaksi hevosta kummastakin kategoriasta.

Vuodesta 1986 alkaen kisattujen kokelasohjastajien Euroopan mestaruuskilpailujen järjestämisestä vastaa Euroopan Raviliitto UET. Toistaiseksi ainoa suomalainen Euroopan mestari on 2002 kisan voittanut Mervi Illikainen. Viime vuonna kilpailussa Suomea edusti Tuukka Varis.

Linkki Suomen Hippoksen julkaisemaan tiedotteeseen.