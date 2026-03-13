Salama- ja Montekypärien haku käynnistyi
Suomen Hippos tiedotti perjantaina Salama- ja Montekypärä-ohjastajasarjojen haun avautuneen. Haku ohjastajasarjoihin on käynnissä 13.–24. maaliskuuta.
Sarjoihin haetaan videohakemuksella ja valinnat tehdään viikolla 14. Ohjastaja voi hakea sekä Salama- että Montekypäriin, mutta silloin hakemuksessa tulee täsmentää, kumpaan sarjaan hakee ensisijaisesti.
Poniohjastajien Ponikypärät-sarjaan ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.
Salamakypärät
Sarjaan saavat hakea vuosina 1997–2010 syntyneet ohjastajat, joilla on kokelaslisenssi tai harrastajalisenssi sekä voimassa oleva ajolupa.
Harrastajalisenssin haltijalla täytyy olla ohjastettuna vähintään 30 lähtöä hevosilla hakuajan loppuun mennessä, jotta hänet voidaan valita sarjaan. Vähimmäismäärä ohjastetuissa lähdöissä ei koske kokelaslisenssin haltijoita.
Salamakypäriin voi osallistua enintään kolme kertaa. Sarjaan valitaan 12 osallistujaa, joista vähintään kahdeksan on kokelaslisenssin haltijoita.
Sarjassa ajetaan yhdeksän osalähtöä toukokuun ja syyskuun välillä.
Montekypärät
Sarjaan saavat hakea vuonna 2010 tai aiemmin syntyneet ohjastajat, joilla on voimassa oleva ajolupa. Sarjaan voi osallistua millä tahansa lisenssillä. Sarjaan saavat hakea ohjastajat, jotka ovat ohjastaneet enintään 75 montelähtöä (tilanne 31.12.2025). Sarjaan saavat hakea myös ohjastajat, jotka ovat ohjastaneet urallaan yli 75 montelähtöä, mutta ovat ohjastaneet yhteensä enintään 15 montelähtöä vuosien 2024 ja 2025 aikana.
Montekypäriin voi osallistua enintään kaksi kertaa. Sarjaan valitaan 10 osallistujaa.
Sarjassa ajetaan viisi osalähtöä toukokuun ja syyskuun välillä.