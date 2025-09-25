Salamakypärät-voittaja Elina Leinonen panostaa täysillä lainaohjastamiseen – ”Vuosi on mennyt tosi hienosti”

Keskiviikkona Vermossa ajettiin Salamakypärät-ohjastajakilpailun päätösosalähtö. Väinö-Kalle Korhonen lähti ratkaisupäivään johtopaikalta, mutta hänen ohjastama You To Class taipui keulasta viidenneksi, ja samalla mureni Korhosen haaveet kokonaiskisan voitosta.Päätösosakilpailussa voiton vei Tino Keväänrannan ohjastama Reload Pellini, mutta kokonaiskisan voittajaksi kohosi Elvis Travianin toiseksi narutellut Elina Leinonen.”Juoksu meni ihan mukavasti. Saimme matkalle selän eteen, mikä oli varmasti hyvä asia. Kun käänsin kiriin, hevonen lähti tulemaan oikein mukavasti, mutta toinen oli pätkällä nopeampi. Elvis Travian saa kuitenkin minulta puhtaat paperit”, Leinonen kertaa päätösosalähdön tapahtumia.Ensimmäistä kertaa Salamakypärät-ohjastajakilpailuun osallistunut Leinonen ohjasti 11 osalähtöä käsittäneessä kilpailusarjassa kaksi voittoa. Ennen häntä kokonaiskisan ovat voittaneet muun muassa Iikka Nurmonen, Hannu Torvinen, Jukka Torvinen ja Tuukka Varis, jotka ovat nousseet myöhemmin kotimaan ohjastajaeliittiin.”Oli oikein tosi hieno kokemus. Olen päässyt kilpailusarjan aikana ajamaan eri valmentajien ja varsinkin ammattivalmentajien hevosia, joita en ehkä muuten olisi päässyt ohjastamaan. Se on ollut hirveän tärkeää, että on päässyt näyttämään taitojaan. En olisi ehkä kauden alussa uskonut, että lopputulos olisi tämä”, Leinonen kiittelee ohjastajakilpailun antia.Salamakypärien säännöt sanovat, että kisaan osallistuvan ohjastajan täytyy olla 16–29-vuotias kokelas- tai harrastajalisenssin omaava henkilö, jolla on voimassa oleva ajolupa. Sama ohjastaja saa osallistua kilpailuun kolmesti. Leinonen aikookin hakea mukaan jälleen ensi vuonna.Loimaalta ponnistavan Leinosen ura on pari viime vuotta ollut kovassa nousukiidossa. Viime vuonna hän ajoi 245 starttia, 21 voittoa ja 48 muuta totosijaa. Tänä vuonna hän on ohjastanut jo 275 starttia, 32 voittoa ja 58 muuta totosijaa. Leinosen voittoprosentti kuluvan vuoden osalta on 12 ja sisäänajettua rahaakin on kertynyt liki 100 000 euroa.”Vuosi on mennyt tosi hienosti. Ihmiset ovat koko ajan ilmoittaneet enemmän hevosia minulle. Koko ajan olen päässyt ajamaan parempia hevosia, ja olen myös onnistunut niiden kanssa, mikä on tosi hieno juttu. Nyt teen tätä täysipäiväisesti.”.Loppuvuodelle Leinonen ei ole asettanut erityisiä tavoitteita, mutta toivoo pääsevänsä ajamaan mahdollisimman paljon kilpaa kartuttaakseen kokemustaan entisestään. Jo nyt kasvaneet starttimäärät ovat luonnollisesti kehittänyt 21-vuotiasta kuskia.”Luen lähtöjä nyt paremmin. Olen kehittynyt myös ennakoinnissa, että mitä vastustajat tulevat tekemään ja minkä verran niillä on mahdollisesti voimia jäljellä.”Kasvanut starttimäärä auttaa myös siinä, ettei lähtöjä tarvitse kelailla videokirjastosta aivan yhtä ahkerasti, kun moni oma ohjastettava ja vastustaja ovat jo ennestään tuttuja.”Jos on joku uusi hevonen, silloin katson lähtöjä etukäteen. Nykyään kotiläksyjen teko jää muuten vähemmälle, kun ajettavia on aika paljon, ja kotonakin on paljon hommaa. Pyrin kuitenkin miettimään juoksunkulkuja jo ennakkoon.”Leinosella on tällä hetkellä kaksi omaa valmennettavaa. Ohjastaminen kiinnostaa ainakin tässä kohtaa enemmän, mutta valmentamistakaan hän ei aio jättää.”Varmaan jokunen valmennettava tulee aina olemaan.”.Elina Leinonen panostaa raviurheiluun – "Ei tämä ala kuole noin vain, ja uskon, että tätä saadaan vielä nousuunkin"