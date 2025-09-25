Elina Leinonen on Salamakypärät-voittaja vuosimallia 2025.
Elina Leinonen on Salamakypärät-voittaja vuosimallia 2025.
Salamakypärät-voittaja Elina Leinonen panostaa täysillä lainaohjastamiseen – ”Vuosi on mennyt tosi hienosti”

Loimaalainen Elina Leinonen varmisti päätösosalähdön kakkossijallaan Salamakypärät-kokonaiskisan voiton.
