Salamakypärien peruuntuneelle ratkaisulähdölle selvitetään korvaavaa kilpailupäivää

Lappeen osakilpailun sarjamääritys oli ryhmäajo 2100 metriä enintään 4000 euroa tienanneille lämminverisille 1500 euron ykköspalkinnolla. Sarjaan ilmoitettiin vain viisi hevosta.Nuorten ohjastajien ponnahduslaudaksi suunnitellun kilpailun viimeinen osalähtö oli siksi määrä olla ratkaiseva, että siitä saa tuplapisteet.Hippoksen raviurheilupalveluiden Hanna Närhinen kertoo, että lähdölle pyritään löytämään korvaava päivämäärä loppuvuoden raveista.Vielä päivämäärä tai järjestävä rata eivät ole selvillä, mutta asian on tarkoitus ratketa tämän viikon aikana.Kahdeksan osalähdön jälkeen kilpailua johtaa Jesper Östman ennen Viljami Pylkkästä..Pistetilanne 8. osalähdön jälkeen1. Jesper Östman 92 pistettä2. Viljami Pylkkänen 773. Vilma Lepistö 674. Tatu Ek 665. Tino Keväänranta 645. Iida Vastamäki 647. Veera Valli 608. Emmi Innanen 589. Annu Pakkanen 5510. Johanna Pirttijoki 4611. Jonna Kurhela 3912. Eemeli Anttonen 34.Villinmiehen Tammakilvat kruunaavat Lappeenrannan Ravilauantain – lähtölistat julkaistu