Salamakypärät-kilpailusarjassa on takana kahdeksan osakilpailua.
Salamakypärät-kilpailusarjassa on takana kahdeksan osakilpailua.Kuva: Roosa Lindholm.
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Salamakypärien peruuntuneelle ratkaisulähdölle selvitetään korvaavaa kilpailupäivää

Lappeessa oli lauantaina määrä ajaa Salamakypärät-kilpailusarjan yhdeksäs ja viimeinen osalähtö, joka kuitenkin meni peruutukseen.
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Salamakypärät
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