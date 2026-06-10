Sallan vanhalla raviradalla.
Sallan vanha ravirata.Kuva: Johanna Räsänen
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Sallan ravirata historiaan – näin Jorma Kontio muistelee virallisia avajaisraveja

Entinen rata-alue muuttuu kilpaporojen ajoharjoitteluareenaksi.
Julkaistu
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Jorma kontio
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