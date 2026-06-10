Sallan ravirata historiaan – näin Jorma Kontio muistelee virallisia avajaisraveja

Sallan ravitoiminta on kuihtunut viime vuosina sen verran minimaaliseksi, että entinen ravirata-alue ei ole enää aktiivisesti hevosvoimien käytössä.Uusimman suunnitelman mukaan Sallan kunnan omistamalle raviradalle rakennetaan kilpaporojen koulutusrata yhteistyössä Leader Pohjoisin Lappi ry:n kanssa. Hankkeen tarkoituksena on innostaa porokisoista kiinnostuneita nuoria lajin pariin.”Luin itse asiassa lehdestä tästä asiasta”, Sallan Ravi ry:n puheenjohtaja Henna Moilanen toteaa.Asiasta uutisoi ensimmäisenä Koti-Lappi.”Tottahan se on, että toiminta on hiipunut, eikä radalla ole ajettu hevosilla enää moneen vuoteen. Aikanaan sitä pidettiin ajokunnossa, mutta ilkivallan takia siinä ei ollut enää järkeä. Käsittääkseni Sallan Ravilla on kuitenkin käyttöoikeus rataan, vaikka kunta sen omistaakin.”Yhdistyksen toiminta jatkuu entiseen malliin.”Yhdistys toimii edelleen pienimuotoisesti. Tuemme näitä harvoja paikallisia hevosihmisiä sekä lähialueen ravitapahtumia”, Moilanen päättää.Sallan raviradalla ajettiin parhaina aikoina viidet ravit vuodessa, mutta vuodesta 1980 eteenpäin päivien määrä alkoi vähenemään. Viimeiset kaksipäiväiset kilvanajot ajettiin heinäkuussa 1989."Siitä alkoi elinikäinen ystävyys"Uutinen Sallan raviradan siirtymisestä historian lehdille sai myös lajilegendan muistot pintaan.Jorma Kontio on kiertänyt mittavan uransa aikana ravimaailmaa laajalla säteellä. Pohjoismaiden voitokkain ohjastaja vieraili nuoruusvuosina myös Sallan raviradan ensimmäisissä virallisissa totoraveissa vuonna 1969. Tapahtumasta jäi kirjaimellisesti lämpimiä muistoja.”Oli hellettä ja paarmoja. Väkeä oli siihen aikaan todella paljon liikkeellä”, Kontio aloittaa.”Härkösen Ahdin kanssa oltiin siellä, ja ajoin kilpaa Iwanowitsch-nimisellä hevosella. Jäi mieleen myös sellainen ikävämpi tapaus, kun Ahdin upouusi taksi vioittui epätasaisella tallialueella. Pohja osui maahan, ja sehän tietysti harmitti.”Paikalla olivat Kontion mukaan kaikki tunnetut lappilaiset hevosmiehet. Suurin osa oli hevosperheeseen syntyneelle ravimiehelle jo ennestään tuttuja, mutta kaksipäiväisten kilvanajojen aikana syntyi myös uusi pitkäaikainen ystävyyssuhde.”Lintulahden Aarne oli silloin aloittelemassa ravitouhua. Hänellä oli siihen aikaan suomenhevonen nimeltään Aro-Salama. Tutustuttiin Arskan kanssa, ja siitä alkoi elinikäinen ystävyys. Meillä sujui asiat hänen kanssaan aina hienosti, ja toimittiin vuosikymmeniä hyvässä yhteishengessä.”Avajaisravien jälkeen Kontio ei ajanut enää kilpaa Sallan kaviouralla, mutta ensimmäinen kokemus jätti miellyttävän vaikutelman.”Radalle oli jo silloin rakennettu talli, sellainen vierastallin tapainen. Kaikesta näki, että tapahtumaan oli satsattu. Rata oli pinnaltaan vähän keskeneräisen oloinen, mutta kyllä siinä kilpaa ajettiin. Hyvät muistot jäi noista ajoista”, Kontio kertoo.