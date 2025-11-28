Salmisen veljeksillä 15 valmennettavaa Mäntyvaarassa – "Hell Of A Dance on tietysti yksi, jolta odotetaan paljon" 

Veljeksistä vanhin, Riku Salminen, on muuttanut takaisin Etelä-Suomesta synnyinseudulleen Rovaniemelle. Hänen kilpailukieltonsa loppuu joulukuun puolivälin jälkeen.Hemmi Salminen on vastannut kaiken aikaa Mäntyvaaran tallin toiminnasta."Paikkoja ja tiloja on järjestelty valmiiksi. Projekti on lopullisesti valmis varmasti viikon tai kahden sisään. Hevosmäärä taitaa olla 15 tällä hetkellä. Suunnitelmissa on lähiaikoina hankkia vielä yksi tai kaksi uutta muutaman osakkaan kimppahevosta, mutta kokonaismäärää ei ole tarkoitus kasvattaa", Hemmi Salminen kertoo.Tallin hevoset ovat kilpailleet ahkerasti Bodenissa, josta tuli torstaina kaksi totosijaa."Tietysti ajetaan kilpaa myös kotiradalla Rovaniemellä aina kun löytyy hevosille sopivia sarjoja. Perusajatus kuitenkin edelleen on, että yritetään päästä Bodenin raveihin mahdollisimman usein mukaan. Siellä on mielekästä käydä, vaikka ei voittoja tulisikaan. Kakkos- ja kolmossijoista saa myös hyvän palkinnon", Hemmi Salminen jatkaa.Yksi tallin mielenkiintoisista hevosista on Birgitta Mangströmin omistama Uudenmaan Upein -voittaja Hell Of A Dance."Hell Of A Dance on tietysti yksi, jolta odotetaan paljon. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että se voisi kilpailla joulukuussa. En tiedä, milloin ja missä, mutta hevonen on hyvässä starttikunnossa. Turha hevosia on odotuksien osalta eritellä, sillä yhdessä laitellaan niitä, ja yritetään pärjätä aina mahdollisimman hyvin", Hemmi Salminen päättää.