Birgitta Mangströmin omistama ja osakasvattama Hell Of A Dance voitti 4-vuotiaille Etelä-Suomen läänin alueella syntyneille lämminverisille tarkoitetun Uudenmaan Upeimman huhtikuussa.Kuva: Roosa Lindholm
Salmisen veljeksillä 15 valmennettavaa Mäntyvaarassa – "Hell Of A Dance on tietysti yksi, jolta odotetaan paljon" 

Riku, Hemmi, Mertsi ja Valde Salminen satsaavat erityisesti Bodenin raveihin Mäntyvaaran ratatallilta käsin.
