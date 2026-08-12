Sami Koponen Kuopion uudeksi puheenjohtajaksi

Ratayhtiötä 14 vuotta johtaneen Heikki Kinnusen luovuttua hallituspaikastaan valittavana oli uusi puheenjohtaja. Valinta kohdistui Sami Koposeen..”Olin joskus aikaisemminkin hallituksessa, mutta kun oli pienet lapset ja maataloustöitä siviilityön ohessa, niin aika loppui silloin kesken. Nyt kun lapset on kasvaneet, oli mukava palata”, Koponen alustaa..Siviilissä hän työskentelee Kuopion Energialla kunnossapitopäällikkönä..”Ravihevosia perheellä on ollut 40 vuotta, mutta vaan sellaisia tonnin, kahden hevosia – ei mitään pärjääviä. Tällä hetkellä on kotona yksi 3-vuotias suomenhevosruuna, yksi hoitohevonen ja tytöllä shetlanninponi”, Sami Koponen päivittää tilanteen..Kuopion Ravirata Oy:n tilannetta hän luonnehtii hyväksi..”Ratavalojen ja lämmitysjärjestelmän uusimisen ja viimeksi varikon monitoimihallin rakentamisen jälkeen lainanlyhennykset on vielä pari vuotta topakat, mutta kun niistä kunnialla selvitään, isompia investointitarpeita ei ole.”.Ensimmäiseksi hallitus ja muu radan väki lähtevät hakemaan Kuninkuusraveja..”Nähdäkseni Mikkeli on vuorossa 2029, mutta sitten jo 2030 tai 2031 olisi Kuopion vuoro”, Sami Koponen laskee..”Kaupungin kanssa on jo alustavasti keskusteltu, ja kaupunki on vahvasti lähdössä mukaan.”.Heikki Kinnunen jätti Kuopion raviradan puheenjohtajuuden