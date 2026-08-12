Sami Koponen, Kuopion Ravirata Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Sami Koposen perheellä on ollut hevosia jo 40 vuotta.Kuva: Mirja Pylkkänen
Uutiset

Sami Koponen Kuopion uudeksi puheenjohtajaksi

Kuopion Ravirata Oy:n uusi hallitus piti viime viikolla järjestäytymiskokouksen.
Julkaistu
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Kuopion Ravirata Oy
Sami Koponen
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