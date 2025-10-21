Sands Vicky hakee voittokululle jatkoa Teivossa – "Hiukan luonteikas tamma"

Tiistaina Toto5-ravit kilpaillaan Teivossa. Pääpelin kakkoskohteessa selkeä etukäteissuosikki on Tero Pohjolaisen valmentama Sands Vicky, joka starttaa enintään 6500 euroa ansainneiden 3–4-vuotiaiden tammojen 2100 metrin ryhmäajossa liikkeelle radalta kymmenen.”Hevosta on treenattu tosi nätisti viime kilpailun jälkeen, kun starttiväli on nyt vähän tiiviimpi. Se on hiukan luonteikas tamma, joka saattaisi tässä kohtaa uraa helposti ottaa starteista hiukan itseensä. Kotona ajaessa asiat ovat olleet mallillaan, joten ihan hyvillä odotuksilla olen”, Pohjolainen kertoo.Kolmen ajetun startin jälkeen nyt 3-vuotias Sands Vicky on vielä tappioton. Voitot ovat tulleet johtavan selästä, keulasta sekä toiselta ilman vetoapua. Nyt edessä lienee selkäjuoksu takaporukoissa, mutta tätä Pohjolainen ei pidä huonona asiana.”Ihan jännä nähdä, jatkuuko hevosen hyvä kehityskaari. Toistaiseksi se on mennyt jokaisesta startistaan eteenpäin. Viimeksi Santtu (Raitala) sanoi ajaneensa johtavan kupeelta vain tarvittavan, eikä kaikki ollut pelissä. Pidän tammaa ihan kyvykkäänä aloittelijana. Kunhan se kasvaa vain kunnolla kroppaansa, siitä voi kehittyä oikeinkin hyvä hevonen. Nyt ensimmäisissä starteissa on kuitenkin tärkeintä saada rutiinia”, hän sanoo.Pohjolaisen illan toinen Teivossa kilpaileva hevonen on ravien avauslähdössä suosikkina matkaan lähtevä Karsten. Viimeksi Lahdessa ruuna otti uransa avausvoiton tuloksella 16,1a/2140 metriä.”Myös sen kanssa on menty välissä kotona tosi nätisti, mutta kaiken pitäisi olla mallillaan”, Pohjolainen näkee.