Santtu Raitala heti vuoden alussa ajajaliigan kärkeen

Suomen ravivuosi on startannut kovien pakkasasteiden hyydyttämänä. Toistaiseksi raveja ei kelistä johtuen olla jouduttu perumaan kuin sunnuntaina Seinäjoella. Ohjastajapuolella vuosi puolestaan on startannut tutuin askelin, kun tammikuun ensimmäisten päivien jälkeen Santtu Raitala johtaa valtakunnan ajajaliigaa seitsemällä (tilanne 7.1. jälkeen) ajetulla voitolla.”Asiallinen aloitus vuodelle. Nämä ensimmäiset kuukaudet ovat suuremmalta osin hiljaisempia, kun isompia kilpailuja ei vielä ole”, Raitala toteaa.Tulevalta ravivuodelta Raitala odottaa erityisesti kesän isoja kilpailuja. Lisäksi hän seuraa tulevien viikkojen aikana mielenkiinnolla, kuinka Antti Ojanperän valmennettavat suorittavat Ranskassa. Raitala onkin viime kuukausien aikana käynyt tasaisin väliajoin operoimassa Ojanperän hevosten rattailla myös Ranskassa.”Ranskassa olen nyt käynyt ajamassa Antin hevosia ihan tilanteen mukaan. Mukavaa täällä on ollut käydä”, maanantaina Pariisista tavoitettu Raitala vastaa.Jo seitsemän kertaa putkeen valtakunnan ajajaliigan voittanut Raitala on viime vuosina rauhoittanut raveissa kiertämisen tahtia aktiivisimmista vuosistaan. Samanlaista kaavaa hän suunnittelee alkaneellekin vuodelle.”Viime kausi oli mainio kaikin tavoin. Mielestäni nykyinen ajotahtini on ihan kiva”, hän sanoo..Ajajaliiga 2026Tilanne 7.1. voittojen mukaanNimi St: 1-2-3, EuroaRaitala Santtu 28: 10-7-4, 30 670Saarela Jarmo 18: 6-2-0, 16 110Moilanen Ari 15: 3-2-1, 16 250Nurmonen Iikka 8: 3-0-1, 7 200Mikkonen Heikki 3: 2-1-0, 2 500Torvinen Jukka 6: 2-0-1, 3 700Toivanen Veli-Pekka 7: 2-0-0, 10 300Vehviläinen Sami 5: 2-0-0, 2 200Torvinen Hannu 13: 1-4-3, 13 850Varis Tuukka 11: 1-3-2, 6 860.Raitala ja Ojanperä liigaykköset useilla maakuntaradoilla – uusiakin liigavoittajia tuli