Santtu Raitala Italiassa ohjastajakilpailun kunniakas kakkonen – "Volttia oli mielenkiintoista vetää"

Santtu Raitala osallistui tiistaina Italiassa Cesenan raviradalla ajettuun Superfrustino 2025 -ohjastajakilpailuun. Kisassa ajettiin kuusi lähtöä, joista kolme eniten pistettä kerännyttä ohjastajaa pääsi ravien päätteeksi kolmen hevosen voimin ajettuun finaaliin.Raitalan ohjastajakilpailu alkoi sijoilla kahdeksan, kuusi ja yhdeksän, mutta neljännestä osalähdöstä hän saavutti ensimmäiset pisteensä oltuaan viides. Otteet jatkuivat nousujohteisina, kun viidennessä lähdössä Raitala oli toinen ja viimeisen osalähdön hän voitti Alessandro Gocciadoron valmentamalla Heart Of Steelilla."Ensimmäisen ajokin kuvittelin pystyvän jonkinlaiseen menestykseen, mutta se ei pärjännyt. Heart Of Steel oli ajokeistani toinen, millä ajattelin olevan pärjäämismahdollisuuksia. Voittoa edeltänyt kakkossija vielä avitti merkittävästi kokonaiskilpailun kannalta", Raitala kertaa."Kilpailussa oli vähän erikoinen pistelasku, kun häntäpään sijoituksista ei saanut pisteitä lainkaan. Tällöin kärkipään sijoitukset olivat entistä arvokkaampia", hän lisää.800 metrin pituisella Cesenan raviradalla Raitala tarjosi vuonna 2020 Finlandia-Ajossa neljänneksi sijoittuneelle Heart Of Steelille onnistuneen juoksun 3. sisällä, mistä valjakko kiri voittajaksi loppusuoralla open stretch -kaistaa pitkin tuloksella 12,8a/1660 metriä."Hyvin hektinen ja sähäkkä rata ajaa kilpaa. Tuntuu, että koko ajan lähdön sisällä tapahtuu jotain. Open stretch oli vain 150 metriä pitkä", Raitala kuvailee.Voitolla Raitala lunasti paikan Superfrustino-ohjastajakisan finaaliin, missä hänen ajamansa Ciliberti sijoittui paalulta keulajuoksun päätteeksi kakkoseksi. Ajajakisan voiton vei finaalin etukäteissuosikki Vincenzo Gallo hevosella All About Bi. Valjakko joutui antamaan lähtötilanteessa Raitalan hevoselle 40 metriä etumatkaa."Alessandro (Gocciadoro) sanoi jo viime viikolla, että mikäli pääset valitsemaan hevosen, ota joku takamatkan hevosista, sillä voltti on vaikea vetää paalulta. Minulle kuitenkin lopulta jäi se paalun hevonen. Italialaista volttia oli mielenkiintoista vetää, mutta Alessandrolta sain siihen hyvät ohjeet. Gallon hevonen oli 40 metrin pakista huolimatta ylivoimainen, joten voittoa ajatellen ei hirveästi hampaankoloon jäänyt", Raitala sanoo.Kokemuksena ravipäivä oli Suomen ohjastajaliigan kärkinimelle varmasti mieleenpainuva, eikä vähiten kielimuurin vuoksi. Raitala osallistui ohjastajakilpailuun ainoana ulkomaalaisena ohjastajana."Raviradalle mentyäni käytännössä yksikään ihminen ei puhunut kieltä mitä merkittävästi ymmärtäisin. Minulla ei ollut harmainta hajua missäpäin tallialuetta ohjastamani hevoset sijaitsevat tai koska niiden on tarkoitus mennä radalle. Aika pitkään olin ihan ummikkona, kunnes löysin jotain ihmisiä, jotka puhuivat hieman englantia. Tulkkauspalvelua ei ollut", Raitala kertoo.