Jockas Rita ja Santtu Raitala
Santtu Raitalan omistama, valmentama ja ohjastama Jockas Rita on Nordic King -viikonlopun seuratuimpia hevosia.Kuva: Anu Leppänen
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Santtu Raitala Jockas Ritasta – ”Nordic Queen on viime lähdön jälkeen ollut kirkkaana mielessä"

Raitala tuo perjantaina Härmässä ajettavaan Nordic Queeniin valmentamansa Jockas Ritan.
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Santtu Raitala
Nordic Queen
Jockas Rita
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