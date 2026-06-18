Santtu Raitala Jockas Ritasta – ”Nordic Queen on viime lähdön jälkeen ollut kirkkaana mielessä"

Hallitseva ravikuningatar Jockas Rita avasi kilpailukautensa toukokuun puolivälissä Ylivieskassa ajetussa Helätin-ajossa. Tuolloin sijoitus oli kakkonen Villilotan voittaessa keulasta. Nyt 29 starttia juosseelle Jockas Ritalle tappio oli vasta toinen urallaan.Perjantaina Härmässä 15 000 euron ensipalkinnolla ajettavaan Nordic Queeniin Jockas Rita starttaa radalta seitsemän. Nousua tammahuipulle tekevän Villilotan lähtöpaikka osui kahta rataa sisemmäksi.”Mielenkiinnolla odotan viikonloppua. Oletan Jockas Ritan tekevän Härmässä ihan hyvän suorituksen, sillä Nordic Queen on ollut viime lähdön jälkeen kirkkaana mielessä. Sama tähtäin on varmasti ollut monen muunkin tamman kohdalla, sillä lähtö on tasoltaan hieno. On hienoa, että myös tammoille on Härmässä oma isopalkintoinen lähtö”, Raitala sanoo.Härmässä Raitalalla on ajokkeja yhtä lukuun ottamatta viikonlopun jokaisessa lähdössä, eli yhteensä 21 ohjastettavaa. Jockas Ritan lisäksi Raitalan ohjastettavista eniten huomiota keräävät hevoset ovat lauantaina molempien rotujen päälähdöissä kilpailevat Holcombe Zet ja Evartti.”Ne ovat mukana hyvätasoisissa lähdöissä ja onneksi molemmille sattui hyvä arpaonni. Hienoa olla Evartin kanssa jälleen kerran mukana Nordic Kingissä”, Raitala fiilistelee..Täydellisyyttä hipova – Jockas Rita on tehnyt toistaiseksi lähes erehtymättömän kilpauran.Kuningattaren kotona – "Nyt hevonen ja väki sen ympärillä saa hiukan puhaltaa"