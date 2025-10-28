Santtu Raitala MM-turneeta kohti – Hevosurheilussa keskiviikkona monipuolista luettavaa
Raitalan Uuden-Seelannin kisarupeaman lisäksi lehti sisältää runsaasti muutakin luettavaa.
Mikä hevospelaajan näkökulmasta muuttuu, kun Suomi siirtyy vuonna 2027 rahapelaamisen lisenssimarkkinaan? Kahteentoista hevospelaajia askarruttavaan kysymykseen vastaa asiantuntijana Jari Vähänen.
MTK:lle valitaan uusi puheenjohtaja järjestön syyskokouksessa 26.–27. marraskuuta. Keskiviikkonumerossa puheenjohtajaehdokkaat kertovat vaalitentissä oman näkemyksensä, millaisena he kokevat hevosen merkityksen suomalaiselle maaseudulle ja maataloudelle.
Mitä kuuluu Ypäjän varsahuutokaupassa myymättä jääneille varsoille? Entä millainen on Voimaeläincupissa starttaavan Cristoxin tarina – kyseessä kun on valmentajansa Heikki Leväsluodon ensimmäinen hevonen.
Haltuun otettuja hevosia on Suomessa vuosittain muutamia. Millä prosessilla vaikeasta tilanteesta päästään eteenpäin?
Naispuolisten ohjastajien taso vaikuttaa olevan vahvassa nousussa. Miltä naisten ajajatilastot näyttävät viime vuoteen verrattuna ja mitä asiasta on mieltä komeettavuottaan ohjastava Elina Leinonen?
Irtonumeromyyntiin Hevosurheilu tulee ilmestymistä seuraavana arkipäivänä, mutta painetun lehden saat kotiin ilmestymispäivänä. Digipalvelut sisältyvät painetun lehden kaikkiin tilauksiin lukuun ottamatta 100 vuoden lehtiarkistoa, joka on kestotilaajien etu.
Tilaa Hevosurheilu tästä osoitteesta: https://kauppa.hevosurheilu.fi/hevosurheilulehti/