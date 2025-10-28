Hevosurheilun kannessa on 310 voittoa tällä kaudella ajanut Suomen ajajaliigaa johtava Santtu Raitala.
Santtu Raitala MM-turneeta kohti – Hevosurheilussa keskiviikkona monipuolista luettavaa

Keskiviikkona ilmestyvässä Hevosurheilussa Santtu Raitala puntaroi kansainvälisten ajotehtävien merkitystä sunnuntaina käynnistyvien ohjastajien MM-kilpailuiden alla.
Raitalan Uuden-Seelannin kisarupeaman lisäksi lehti sisältää runsaasti muutakin luettavaa.

Mikä hevospelaajan näkökulmasta muuttuu, kun Suomi siirtyy vuonna 2027 rahapelaamisen lisenssimarkkinaan? Kahteentoista hevospelaajia askarruttavaan kysymykseen vastaa asiantuntijana Jari Vähänen.

MTK:lle valitaan uusi puheenjohtaja järjestön syyskokouksessa 26.–27. marraskuuta. Keskiviikkonumerossa puheenjohtajaehdokkaat kertovat vaalitentissä oman näkemyksensä, millaisena he kokevat hevosen merkityksen suomalaiselle maaseudulle ja maataloudelle.

Mitä kuuluu Ypäjän varsahuutokaupassa myymättä jääneille varsoille? Entä millainen on Voimaeläincupissa starttaavan Cristoxin tarina – kyseessä kun on valmentajansa Heikki Leväsluodon ensimmäinen hevonen.

Haltuun otettuja hevosia on Suomessa vuosittain muutamia. Millä prosessilla vaikeasta tilanteesta päästään eteenpäin?

Naispuolisten ohjastajien taso vaikuttaa olevan vahvassa nousussa. Miltä naisten ajajatilastot näyttävät viime vuoteen verrattuna ja mitä asiasta on mieltä komeettavuottaan ohjastava Elina Leinonen?

