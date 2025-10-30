Santtu Raitala ohjastajien MM-kisoissa – se näkyy myös Veikkauksen pelitarjonnassa

Raviohjastajien MM-kilpailut käydään tänä vuonna Uudessa-Seelannissa 2.–11. marraskuuta. Suomea edustaa kotimaan ohjastajaliiga viime vuodet dominoinut Santtu Raitala.Vuoden 2023 MM-kisassa neljänneksi ohjastanut pihtiputaalainen on jo matkannut kisapaikalle. Edessä on 20 osakilpailun rupeama. Kisa starttaa sunnuntaina, jolloin ajetaan kolme ensimmäistä osalähtöä.Raitalan lisäksi kisaan osallistuu edustajat Ranskasta, Italiasta, Ruotsista, Hollannista, Saksasta, USA:sta, Kanadasta, Australiasta ja Uudesta-Seelannista.Ohjastajien MM-kisat näkyvät myös Veikkauksen pelitarjonnassa. Voittajavedon puolella on veikattavissa kolme eri kohdetta: Raitalan sijoitus, kokonaiskisan voittaja sekä kokonaiskisan kolme parasta.Voittajavedossa on muuttuvat kertoimet Toto-pelien tapaan.Tällä tietoa Veikkauksen Tototv ei välitä livekuvaa MM-kisojen osalähdöistä, mutta sen mahdollisuutta selvitetään vielä.Ohjastajien MM-kisojen kilpailuohjelma:Su 2.11. Kaikoura / 12.00pm / 3 lähtöäMa 3.11. Kaikoura / 12.00pm / 2 lähtöäKe 5.11. Cambridge / 4.30pm / 5 lähtöäPe 7.11. Addington / 4.30pm / 5 lähtöäSu 9.11. Winton / 12.00pm / 4 lähtöäTi 11.11. Addington / 12.00pm / 1 lähtöAjat ovat paikallista aikaa. Uudessa-Seelannissa kello on Suomea 11 tuntia edellä.Lisätietoja ohjastajien MM-kisoista löydät tapahtuman verkkosivuilta. Pääset sinne tästä linkistä..Santtu Raitala aloittaa sunnuntaina MM-urakkansa maailman toisella puolen – "Pienet asiat tulevat merkkaamaan paljon"