Santtu Raitala osallistuu ensi viikolla ohjastakisaan Italiassa – "Maan kuskit karsivat kisaan pääsystä pitkin vuotta"

Santtu Raitala osallistuu tiistaina 26. elokuuta Italiassa Cesenan raviradalla ajettavaan Superfrustino 2025 -ohjastakilpailuun. Kaikki kilpailussa ajavat yhdeksän muuta kuskia ovat Italiasta. Mukana ovat muun muassa Alessandro Gocciadoro, Vincenzo Gallo sekä Reberto Vecchione, joka on voittanut kisan kahtena edellisenä vuonna. ”Mitä olen Italiasta kuullut, kyseessä on heille arvostettu kilpailu. Maan kuskit karsivat kisaan pääsystä pitkin vuotta”, Raitala tietää.”Joku aika sitten sain Alessandron (Gocciadoro) kautta kyselyn, olisiko minulla kiinnostusta lähteä kisaan mukaan villillä kortilla. Kun ajankohta oli hyvinkin sopiva, olin ilman muuta kiinnostunut osallistumisesta sekä pienestä Italian-reissusta”, hän taustoittaa.Raitalalla on loppuvuodesta edessään vielä yksi pidempi ohjastuskomennus ulkomaille, kun hän osallistuu 1.–12. marraskuuta Uudessa-Seelannissa ajettaviin raviohjastajien MM-kilpailuihin.”Mukavia juttuja, oli näiden reissujen urheilullinen anti mitä tahansa. Hienoa päästä reissuun, nähdä uusia ympyröitä ja ihmisiä. Sellainen on antoisaa elämän kannalta. Tulee ollakin raviurheilulle kiitollinen, kun olen lajin kautta päässyt näkemään sellaisia paikkoja, mihin ei normaalisti varmaan pelkälle hupireissulle tulisi lähdettyä”, Raitala sanoo..Superfrustino 2025 -osallistujatAntonio Di NardoDavide Di StefanoVincenzo GalloAlessandro GocciadoroFrancesco FacciRené LegatiFilippo MontiFrancesco PettinariRoberto VecchioneSanttu Raitala