Saonoi vaihtoi valmentajaa – "Olin tarjouksesta äärimmäisen otettu"

Henna Halmeella viimeiset kaksi vuotta valmentautunut Saonoi on siirtynyt Marinka Salmisen valmennustalliin Vermon ratatallille. 70 kertaa urallaan kilpaillut nyt 8-vuotias tamma on voittanut juoksemistaan starteista kaksitoista ja ansainnut lähes 68 000 euron voittosumman. Kesällä 2023 juosemallaan 11,0aly ennätyksellä Saonoi sivusi silloista Teivon rataennätystä.”Ensio (Mäntylä) tarjosi sitä minulle valmennukseen, ja olin tarjouksesta äärimmäisen otettu. Kyseessä on luonteikas tamma ja minä tulen sellaisten kanssa hyvin juttuun”, Salminen taustoittaa.Saonoin edellinen startti on toukokuun puolivälistä Jokimaalta, jolloin hevonen sijoittui viidenneksi. Kesän tamma vietti laitumella.”Vielä en ole ajanut sillä, joten katsotaan nyt koska aloitusstartti meiltä tapahtuu. Viimeisimmästä startista ei toki ole mahdottoman kauan aikaa ja hevonen oli jäänyt hyväkuntoisena tauolle”, Salminen sanoo..Henna Halme jättää Vermon ja siirtää toimintansa uusiin paikkoihin – "Viikonloppuna on tarkoitus viedä ensimmäinen muuttokuorma".Jerry Rauoksen valmennukseen kaksi Ensio Mäntylän hevosta – "Olin jo jonkin aikaa etsinyt hyvää omaa hevosta"