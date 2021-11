Sara Hautamäki vei Juniorikypärien päätösosakilpailun ja kokonaiskisan – ”Pidän sitä todella kovana saavutuksena”

Nuorten ohjastajalupausten kilpailusarja vaikutti ratkenneelta jo ennen Killerin kisaa. Sara Hautamäki oli turvallisessa 15 pisteen johdossa. Hän olisi menettänyt kokonaiskilvan voiton ainoastaan tulemalla hylätyksi tai jäämällä viimeiseksi, ja samalla toisena olleen Siiri Mäkisen olisi pitänyt voittaa lähtö Antti Ala-Rantalan valmentamalla Cazorla Bydillä.

Näin ei kuitenkaan käynyt, vaikka Mäkinen oli pitkään kiinni voitossa. Hän eteni ajokkinsa kanssa keulaan ensimmäisellä takasuoralla, minkä jälkeen sai vetää maltillista tempoa. Johtavan rinnalla ahertanut Xantine Croft hankki siitä yliotteen maalisuoralla ja näytti karkaavan voittoon.

Sara Hautamäki kannusti kuitenkin kolmannessa ulkona matkanneen Hellon terävään kiriin viimeisillä metreillä. Maalinjan ensin ylittänyttä tarkastettiin maalikameran kuvasta, joka osoitti voiton matkanneen samaan osoitteeseen kuin kokonaiskisan voittokin.

”Hevonen sairasti kaksi viime starttia, minkä jälkeen se sai lääkekuurin”, Hellon valmentaja Teemu Keskitalo kertoi. ”Tähän lähtöön tähdättiin. Viimeiset päivät en ole paljon muuta tehnyt kuin hinkannut Hellota, että saisi sen niin hyväksi, että se voittaa ja Sara voittaa kokonaiskisan.”

Hautamäki oli luonnollisesti varsin tyytyväinen kokonaiskisan voittoon. Eikä ihme, sillä hän voitti kuudesta osakilpailusta puolet, nappasi kaksi kakkossijaa ja sijoittui kertaalleen neljänneks. Lauantaina täysosuman tuonut Hello toimi hänen ajokkinaan myös vajaa kuukausi sitten, kun Hautamäki ajoi toisen osakilpailuvoittonsa.

”Eihän tämä paremmalta voisi maistua. Kausi meni hienosti, ja tämä kruunasi kaiken”, puhelimitse tavoitettu Hautamäki fiilisteli kisan jälkeen. ”En ollut kauhean luottavainen, kun hevosella oli laukkamerkintöjä viime lähtöihin, ja laukkaa juuri ei saanut tulla, että en häviä. Yritin vain ajaa ravia. Aika matalin odotuksin lähdin.”

Hautamäki pitää kovana saavutuksena sitä, että pystyi voittamaan nuorten ohjastajien välisen taiston.

”Kaikki ajavat tosi hyvin, ja hevoset ovat varsinkin tänä vuonna ollut tosi hyviä. Lähdötkin ovat olleet tasaisia. Käsittämätöntä, että pystyin tämän voittamaan. Pidän sitä todella kovana saavutuksena.”

Tuore Juniorikypärä-voittaja on saanut kiinnostuksen raviurheiluun verenperintönä. Hänen isovanhemmillaan on aina ollut hevosia, lisäksi isä Marko Hautamäki on valmentanut ja ajanut kilpaa jo vuosikymmeniä. Nuoremman polven ohjastajalupaus ei kuitenkaan itseään hevosalan ammattilaisena.

”Haluaisin ammatin muualta, mutta säilyttää tämän harrastuksena. Jos pystyisi valmentamaan ja ajamaan mahdollisimman paljon kilpaa, se olisi kiva.”

Lipassi jatkoi virheettömästi

Lauantain ensimmäisenä lähtönä ajettiin Junnustartti-finaali. Siinä Heikki Hoffrenin valmentama ja ohjastama Lipassi jatkoi vakuuttavalla tyylillä tappiotonta menoaan. 3-vuotias ori räväytti aivan omaa vauhtiaan keulapaikalle heti alussa.

Puolitoista kierrosta mentiin tasaista vauhtia, mutta päätöspuolikkaalla kuski antoi johtohevoselle menoluvan. Lipassi pyyhkäisi viimeiset 500 metriä 31,5-vauhtia ja karisti muut kannoiltaan. Ori on voittanut kaikki uransa kolme starttia. Lauantain täysosuma oli 5000 arvoinen ja nosti Lipassin ansiot 8500 euroon.