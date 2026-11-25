Monelle hevosihmiselle tuttu Sari Tamminen toimii matkan aikana yhtenä matkanjohtajista ja vetää Hevosurheilun ohjelmanumeroita laivalla.

”Olen aivan innoissani. On siitä 25 vuotta, kun olen ollut Elitloppetissa edellisen kerran, Viesker juoksi silloin", Tamminen muistelee.

Hevosurheilun lukijamatka Viking Linen M/S Cinderellalla starttaa Helsingin Katajanokalta lauantaina 29.5. klo 17. Laivalle pääsee jo aiemmin seuraamaan raveja auditorioon.

"Täytän itse silloin juuri edellisviikolla 60, mutta olen mukana muina teineinä. Ikä on ihmisestä itsestään kiinni", Tamminen sanoo ja alleviivaa ilovaihdetta koko lajiin. "Nenä pystyyn ja positiivisuustalkoisiin."

Hän on luontainen tunnelmanpitäjä ja helposti lähestyttävää juttuseuraa. Side raviurheiluun on yhä vahva. Lietolaisen Taika-tytär auttelee Harri Koivusen tallilla Turussa, ja eläkeläisravurit Firemaker ja Andre tarkkailevat Metsämäen menoa siirtotallissa.

"Heillä on virka valvoa, tuleeko Koivusen tallin hiitinajosta jotain", Tamminen naurahtaa.

Sunnuntain pääpäivä lukijamatkalla seurataan paikan päällä, bussikuljetukset sisältyvät hintaan. Cinderella palaa Helsinkiin 31.5. klo 13.45.

Matkoista jo lähes 40 prosenttia on myyty, mutta mukaan mahtuu vielä. Varaukset voi tehdä suoraan Hevosurheilun verkkokaupasta.