Satakunnan hevosväki puhaltaa yhteen hiileen
Tilaisuuteen odotettiin noin 50:ttä henkeä, mutta suosio yllätti järjestäjät iloisesti. Paikalle saapui noin 150 henkeä eri puolilta Satakuntaa.
”Pullat loppuivat kesken”, ratayhtiön puheenjohtaja Jukka Hurrila pahoittelee samalla hyvillään naurahtaen.
Radan johto esitteli tilaisuuteen saapuneille talouslukuja ja alustavaa tilinpäätöstä. Päällimmäisenä asiana oli huoli täksi vuodeksi 39,8 prosenttia laskeneesta toimintatuesta. Alla oli edellisvuoden lähes 30 prosentin lasku.
”Kun miettii lähihistoriaa, niin meitä ei ole kohdeltu oikein”, Hurrila kritisoi.
Suomen Hipposta tilaisuudessa edusti puheenjohtaja Antti Lehtisalo, joka kertoi maa- ja metsätalousministeriön päättävän tuista.
”Minulla oli muutama tiukka kysymys, ja yleisölläkin oli mahdollisuus pyytää puheenvuoroja. Porilaiseen tyyliin kysyttiin ja puhuttiin suoraan. Itse peräänkuulutin Hippokselta edunvalvontaa, neuvontaa ja koulutusta, että päästäisiin lukujen taakse. Lehtisalo kertoi jotain epäkohtia jo korjatunkin.”
Hurrila oli keskusteluun tyytyväinen.
”Jos joskus on ollut rikkinäistä puhelinta Porin ja Hippoksen välillä, niin nyt on uudet ihmiset ja uusi aika”, hän kuittaa.
Hurrila uskoo Porin selviävän haasteista.
”Muutama vuosi on jo harjoiteltu ja pohjakosketus haettu. Tapahtumia ja oheistoimintaa lisätään, niin kuin kaikki radat tekee. Toimitusjohtaja osa-aikaisti itsensä vuoden alusta lähtien, ainoa kokoaikainen työntekijä on ratamestari/talonmies.”
”Tommi (Lähdekorpi) hoitaa kaikki ravipäivät, mutta hallitus ottaa vastuuta muusta tekemisestä ja koko yhteisö on mukana talkoissa. Koko yhteisö puhaltaa yhteen hiileen”, puheenjohtaja lupaa.