Satakunnan hevosväki puhaltaa yhteen hiileen

”Minulla oli muutama tiukka kysymys, ja yleisölläkin oli mahdollisuus pyytää puheenvuoroja. Porilaiseen tyyliin kysyttiin ja puhuttiin suoraan. Itse peräänkuulutin Hippokselta edunvalvontaa, neuvontaa ja koulutusta, että päästäisiin lukujen taakse. Lehtisalo kertoi jotain epäkohtia jo korjatunkin.”