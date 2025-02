Savo-ajo tasoituksesta ryhmäajoksi – hyvitys tammoille historiaan

Savo-ajoa on ajettu vuodesta 2007 alkaen. Sitä ennen kilpailu tunnettiin Alopaeuksen muistoajona. Kilpailu on ollut tasoitusajo, jossa tammat ovat saaneet 20 metrin hyvityksen. Nyt kilpailu muuttuu sääntömuutoksen myötä avoimeksi ryhmäajoksi, joka ajetaan 2100 metrin matkalla.

Sääntömuutoksen taustalla on kylmäveritammojen muuttunut kilpailuttaminen. Nykyisin avoimen tason tammoilla ajetaan enimmäkseen vain omaa sukupuolta vastaan. Pelkästään tammoille rajatut hyväpalkintoiset lähdöt ovat lisääntyneet, ja kynnys kilpailla oriiden ja ruunien kanssa on noussut. Savo-ajo on ollut viime vuosina lähinnä vain oriiden ja ruunien kilpailu, sillä viimeksi tammoja osallistui siihen vuonna 2021.

Kuopion Ravirata Oy:n hallitus päätti reagoida muuttuneeseen tilanteeseen ja teki sääntömuutoksen. Ensimmäisen kerran Savo-ajo ajetaan uusilla säännöillä perjantaina 16.5.2025.

Uudet säännöt löytyvät Kuopion raviradan nettisivuilta.