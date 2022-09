Savolaisperheen silmäterä ”yllättävin” voittaja Villinmiehen karsinnoissa

”Tähän on tähdätty ja tuntuu tosi mahtavalta”, Ilkka Hoffren iloitsi, kun hänen valmentamansa Brenna voitti karsintalähtönsä komeasti johtavan rinnalta. Ilkan Kuopiossa asuva isä Kari on Brennan omistaja, ja tamma teki karsintojen parhaan ajan 28,5a. Valmentaja on ajanut Brennan uran starteista yhtä lukuun ottamatta kaikki, mutta nyt ohjissa oli Iikka Nurmonen.

Santtu Raitala ajoi viisivuotiaiden suomenhevosten kilpailussa kaksi karsintavoittoa ennakkosuosikeilla, mutta aivan odotetusti juoksut eivät sujuneet. Onnen Häivä sai vastattua varmaan voittoon maalisuoran hienoisesta hapuilusta huolimatta.

”On satsattu Villinmiehen Tammakilpaan ja säästelty. Ravi on ollut tosi helppoa pikkuvarsasta asti, mutta jos Onnen Häivä on kiimassa, niin sitä ei huvita juosta yhtään”, Sami Mykkänen sanaili. Hän on lahjakkaan tamman valmentaja ja kuuluu sen omistajiin.

Timo Korvenheimon valmentama Sarikan johti mutta näytti häviävän voittotaiston, kun tultiin loppusuoralle. Lähdössä laukannut Luraus teki hurjan esityksen ja oli jo ohi, mutta Sarikan kuitenkin vastasi niukasti mutta varmasti.

Mari Salmisen valmentama Aamulento hallitsi helposti keulasta Antti Veteläisen ohjastamana. Jämsäläinen Salminen on vuokrannut Aamulennon kilpailuoikeuden, ja mainiosti kulkenut tamma lähtee yhtenä suosikeista Villinmiehen Tammakilvan finaaliin.

Lämminveristen karsinnat ajettiin nelivuotiaille Suomessa syntyneille tammoille. Derbyn sankaritar Dusktodawn Boogie aloitti yllättäen kaikkein hitaimmin ja meni ensimmäiseen kaarteeseen viimeisenä.

Kenneth Danielsen käänsi kolmannelle ensimmäisellä takasuoralla. Suursuosikki eteni johtaneen Cream Candyn rinnalle ja tämä vastasi, jolloin vauhti kiihtyi. Dusktodawn Boogie voitti selvästi ohjastajan tuuletellessa hyvissä ajoin ennen maalia.

”En halunnut riskeerata alussa. Pitää nostaa hattua hevoselle ja sanon kuin Kontio mycket bra häst”, Kenneth Danielsen tokaisi. Hän on ajokiellossa finaalipäivänä, mutta ei ole vielä päättänyt, kuka ohjastaa Dusktodawn Boogieta ja tallin toista finalistia Speedy Norwegiania.

MAS For You hallitsi toista karsintaa helposti. Jukka Torvinen ajoi Tanja Goman-Niemisen tallin tammaa. Kolmas karsinta meni niin ikään odotetusti Velvet Goldille. Timo Nurmos valmentaa, ja tammaa parin viikon ajan Suomessa isännöinyt Iikka Nurmonen ohjasti.

Viimeisen karsinnan vei Pekka Korven Magic Madonna raastavalla vauhdilla keulasta. Tuloksena oli karsintojen paras aika 13,0a, jonka avulla Korpi pääsi valitsemaan finaaliin lähtöradan ensimmäisenä.

