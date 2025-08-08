Savonlinnassa lauantaina avajaisravit kesäratastatuksella

Lauantaina Hannolanpellossa ravataan 10 totolähtöä ja yksi ponilähtö. Suomenhevosten ykkössarjassa kohtaavat Fransua, Zähikäinen, Ypäjä Päivi ja Tähtisekki. Seppo Suurosen kuninkaallisesta tallista kilpailevat Ypäjä Päivin lisäksi Jockas Carmen, Carambo ja Ulvin Rokki.