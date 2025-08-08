Savonlinnassa lauantaina avajaisravit kesäratastatuksella
Hannolanpellon radalla Savonlinnassa on järjestetty raveja vuodesta 2005 lähtien: ensin paikallisraveja ja vuodesta 2014 lähtien totoraveja Mikkelin kiintiöstä. Täksi vuodeksi rata sai kesäratastatuksen.
Lauantaina Hannolanpellossa ravataan ensimmäiset ravit itsenäisenä kesäratana. Kello 12 alkaviin raveihin odotetaan tuhatta henkeä.
”Parhaimmillaan meillä on ollut 1500 henkeä. Viime vuonna oli 500 henkeä, ja vettä satoi kaatamalla. Nyt sääennuste on parempi, joten 1000 on ihan realismia”, Itä-Savon Hevosystäväinseuran puheenjohtaja Helena Dahlström näkee.
”Elokuu on meille hyvää aikaa järjestää ravit. Heinäkuu on oltu mökeillä, elokuussa tullaan takaisin ja lapsiperheet tarvitsevat piristystä ja ohjelmaa. Viime vuonna joka kolmas kävijä oli alle 16-vuotias. Lastenohjelmaan on satsattu jälleen”, varapuheenjohtaja Heikki Kosonen lisää.
Lauantaina Hannolanpellossa ravataan 10 totolähtöä ja yksi ponilähtö. Suomenhevosten ykkössarjassa kohtaavat Fransua, Zähikäinen, Ypäjä Päivi ja Tähtisekki. Seppo Suurosen kuninkaallisesta tallista kilpailevat Ypäjä Päivin lisäksi Jockas Carmen, Carambo ja Ulvin Rokki.
Lisäksi raveissa paljastetaan radan rakennukset suunnitelleen ja niiden rakennustyöt johtaneen ja valvoneen, viime vuonna menehtyneen Veikko Karvisen muistolaatta.