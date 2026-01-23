Screen Time Limitillä jalkavamma – siitosura aikaistui

Hienosti Ruotsin 3-vuotislähdöissä menestyneet Laakkosten Screen Time Limit ja Vivillion muuttivat 4-vuotiskauden jälkeen Suomeen ja Juho Ihamuotilan valmennukseen. Eläinlääkärintarkastuksesta tuli vihreää valoa kilpaurien jatkumiselle.”Jatketaan treeniä ja katsotaan keväällä, ajetaanko kilpaa vai astutetaanko vai tehdäänkö molemmat”, Hannu Laakkonen kommentoi sen jälkeen Hevosurheilulle.Screen Time Limitin osalta päätös kuitenkin aikaistui. Muutaman lenkin jälkeen tamma alkoi ontua vasenta takajalkaansa. Eläinlääkäri Kimmo Elfvingin tutkimuksessa syyksi selvisi kavioluun murtuma. Milloin ja miten vamma on syntynyt, on täysi arvoitus.”On mahdollista, että jotain sattui jo viime startissa. Siinähän tuli outo laukka, ja sen jälkeen Screen Time Limit oli kuukauden ajamatta”, Hannu Laakkonen pohtii.”Takajalan kavioluun murtumat ovat todella harvinaisia”, hän lisää.Screen Time Limit varattiin saman tien In Rangelle, ja se lähtee jo lauantaina Kallelan oriasemalle valmistautumaan siemennykseen.”Jos se ei tule kantavaksi, niin mietitään asiaa (kilpauran jatkaminen) uudestaan. Nuoriin hevosiin pitää kuitenkin satsata”, Hannu Laakkonen näkee.Hänelle syntyy ensi kesänä yhteensä viisi varsaa: yksi hänen ja Saku Mikkolan yhteisestä Oh Goodnessista ja loput Mikko Laakkosen kanssa yhteisistä tammoista. Ensi kesänä hän siemennyttää tällä tietoa kahdeksan tammaa.Vivillionille kuuluu toistaiseksi hyvää.”Se menee talvella hölkkää, mutta eihän tällaiselle hevoselle kummoisia ongelmia tarvitse tulla, että suunnitelmat muuttuu. Kesään on vielä pitkä aika”, Hannu Laakkonen muistuttaa..Hannu Laakkonen tähtitammoista: ”Jotta kilpailemista jatketaan, hevosten pitää riittää kovimmissa Suomen lähdöissä"