SE-hevoset Kaustisen perjantairavien vetonaulana

Kotimaassa ravataan perjantaina kahdella paikkakunnalla. Porissa ravataan niin sanotut kakkosravit. Suurempi huomio kiinnittyy Kaustisen tasokkaisiin Toto65-raveihin, joiden vetonaulana toimii superlahjakas SE-ori Weikko. Öystein Tjomslandin valmentama ja yhdessä Pekka Lillbackan kanssa omistama 4-vuotias on suursuosikki voittamaan 15 000 euron ensipalkinnolla ajettavan Pikkupelimannin.

SE-hevonen nähdään myös lämminveristen puolella, kun Solvallassa Elitloppet-viikonloppuna tuloksen 10,6ake painellut Need’em hakee kolmatta perättäistä voittoaan. Helpolla Isla-ajon ykkössija tuskin irtoaa, sillä paalulta starttaa tasokas joukko tammoja, jotka saavat 20 metriä etumatkaa. Valmentaja Miika Tenhunen tiedostaa tämän, mutta on silti luottavainen.

”Jos Need'em vain pitää tasonsa, odotan siltä hyvää suoritusta. Paalulla on hyviä tammoja, ja pakillakin on hyviä hevosia, joten ei voitto ole päivänselvää. Need’em on kuitenkin tuntunut kotona hyvältä. Sitä hoidettiin Kouvolan kisan jälkeen, joten kaiken pitäisi olla kunnossa. Se on ollut kaikissa Suomen starteissaan mainio, joten täytyy olla luottavainen”, Tenhunen kommentoi.

Tenhusen valmennettavista perjantaina kilpailee myös Dazzling Press, joka kilpailee montén SM-karsinnassa.

”Se juoksi kolme starttia viikon välein, mikä näkyi Kouvolassa, eikä se ollut enää parhaassa terässä. Tietysti lähtökin oli siellä tosi kova. Sen kisan jälkeen sitä huollettiin. Nyt sillä pitäisi olla kaikki kunnossa. Mielestäni sen pitäisi pystyä taistelemaan korotetusta rahasijasta.”

Perjantain raveissa on luvassa vauhtia heti ensimmäisistä lähdöistä alkaen. Kolme ensimmäistä lähtöä ovat nimittäin 600 metrin pikamatkoja. Vauhtivarojaan pääsevät esittelemään sekä kylmäveriset että lämminveriset. Jälkimmäiset kilpailevat pikamatkalla myös montéssa.

Kaustisella ravataan myös lauantaina. Silloin luvassa on huippu-urheilua, kun ohjelmassa on divisioonafinaalit ja Festivaali-ajo. Radalle kyseinen viikonloppu on vuoden tärkein.

”Näiden onnistuminen ratkaisee koko vuoden tulosta, ei sitä voi yhtään väheksyä. Yleisömäärää en uskalla arvioida, mutta uskon Weikon tuovan perjantaina väkeä paikalle. Ja lauantaina on niin tasokkaat ravit, että uskon meidän saavan hyvän väkimäärän paikalle”, kesken teltan pystytyksen puhelimeen vastannut Nikulan ravirata Oy:n puheenjohtaja Ari Hakola sanoo.

”Täällä tuntuisi olevan hyvä noste. Hyvät ravit on luvassa, mutta keli vähän arveluttaa. Toivottavasti ei sada ihan mahdottomasti. Monesti on Nikulassa ollut tuuria, että ukkoset ovat pysyneet rata-alueen ulkopuolella.”

Kaksipäiväisistä raveista huolimatta radalla luotetaan urheilun vetovoimaan, eikä sen lisäksi ole juuri muuta ohjelmaa järjestetty.

”Joskus on kokeiltu järjestää iltaohjelmaa, mutta se ei vedä. Raviväki lähtee ravien loputtua kotiin”, Hakola perustelee. ”Perinteisesti ravintola Pelimanni on toiminut jatkopaikkana.”

Tenhusen tallista lauantaina kilpailee Espadrillos, joka starttaa paalun kakkosradalta tammadivisioonafinaalissa. Hevosen on tarkoitus kilpailla ilman kenkiä, kuten se teki Tornion voittostartissaan.

”Siltä odotan hyvää suoritusta. Lahdessa se teki kengät jalassa ihan hyvän suorituksen, mutta on se jonkun pykälän parempi ilman kenkiä. Se pystyy onnistuneella juoksulla sijoittumaan yllättävän korkealle”, Tenhunen vihjaa.