Where's The Party yhdessä taustajoukkojen kanssa voittajaseremonioissa.
Tommi Kylliäisen ajama Where's The Party Cartivet Meetingin finaalivoittajana ja uuden SE:n haltijana Katariina Nurmosen ja Niko Huuskolan kera. Antti Koivu (oik.) onnitteli. Kylliäinen jatkaa hevosen rattailla myös Derby-karsinnassa.Kuva: Terhi Piispa-Helistén
Uutiset

SE-ruuna Where’s The Party ykkösradalta Derby-karsintaan – "Pieni loukkupaikan riski siinä on"

Ikäluokan kärkinimistä moni sai haastavan paikan 13.8. ajettaviin Derby-karsintoihin.
Julkaistu
