SE-ruuna Where’s The Party ykkösradalta Derby-karsintaan – "Pieni loukkupaikan riski siinä on"

Niko Huuskolan valmentama Where’s The Party kiskaisi muutama viikko sitten Mikkelissä 4-vuotiaiden lämminveristen täyden matkan tasoitusajon Suomen ennätyksen 13,0. Seuraavaksi ruunalla on edessään Derby-karsinta. Ikäluokan pääkilpailun finalistit ratkotaan ensi keskiviikkona Vermossa.Where’s The Party on ehtinyt kilpailemaan seitsemän kertaa, mutta vain kerran se on startannut auton takaa. Silloin se kiihdytti ykkösradalta, kuten tekee myös ensi keskiviikon karsintalähdössä.”Where’s The Party on fiksu hevonen, eikä viimeksikään ollut ongelmia, joten uskon kiihdytyksen onnistuvan. Se ei ole mikään rakettilähtijä, mutta uskon sen avaavan puolireippaasti. Pieni loukkupaikan riski siinä on, että siinä mielessä olisi ennemmin toivonut lähtöradan olevan kakkonen tai suurempi. Matkana on kuitenkin 2620 metriä, niin kyllä sieltä ulos pitäisi päästä. Ruunaa ei tarvitse piilotella, ja se on jaksava hevonen, joten ulospäin sieltä halutaankin”, Huuskola sanoo.Valmentaja kuvailee suojatillaan olevan kaikki niin hyvin kuin voi.”Hevosta on treenattu Mikkelin startin jälkeen normaalisti ja reippaasti. Se on tuntunut oikein hyvältä. Mikkelin kisasta se palautui hyvin.”Karsintaan Where’s The Party lähtee samalla balanssilla ja samoilla varusteilla kuin Mikkeliin, siis ilman etukenkiä, jenkkikärryillä ja vetopalloilla.”Onhan nämä kovia lähtöjä, ja juoksunkuluissa on paljon muuttuvia tekijöitä. Viimeksi hevonen oli tosiaan hyvä, ja se tuntuu menneen eteenpäin saatuaan kovan startin. Finaalipaikan saavuttaminen ei ole mikään yksinkertainen homma, mutta ihan mahdollista on, että ruuna yltää kahden joukkoon.”.Kärkinimille haastavia paikkojaAnne Kankaan valmentama Neymar Web pyrkii Derbyssä temppuun, johon sen täysveli Elian Web pystyi vuonna 2016 eli voittoon.Ori palasi tiistaina Jyväskylässä keuhkoputkentulehduksen aiheuttamalta sairastauolta. Se kiersi reilu kilometri ennen maalia johtavan rinnalle ja karkasi lopussa voittoon suoraan vajaan parin kuukauden tauolta.Vielä Neymar Webin suoritus ei herättänyt Kankaassa riemunkiljahduksia, mutta kuten treenari itse ilmaisee, tärkeintä oli voitto.Ensi keskiviikon Derby-karsintaan Neymar Web lähtee kasiradalta. Sekään ei herätä riemunkiljahduksia Kankaassa, mutta siitä huolimatta hän kuulostaa luottavaiselta.”Karsintaan hevosen täytyy parantaa, kun se sai sairaustauon jälkeen startin alle. Finaalipaikka on tavoite. Sen pitäisi yltää sinne”, Kangas sanoo.”Paikka on huono, mutta siitä lähdetään. Onneksi karsinta ei ole pahimmasta päästä.”.Kasiradalle joutui myös ikäluokan ykkösnimi Arctic Emerald. Niin ikään Pekka Korven valmentama ja ikäluokan kärkinimiin kuuluva Ginza starttaa omaan karsintaansa ykkösradalta.Kriterium-voittaja Lil Runner puolestaan kiihdyttää ysiradalta.Suur-Hollola-viikonloppuna Nelivuotispokaalissa Arctic Emeraldin kukistanut Nacho Web lähtee omassa karsinnassaan kymppiradalta.Pääset tarkastelemaan ensi keskiviikon lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.. Where's The Party juoksi SE-tuloksen – "Edessä taitaa olla Derby-karsinnat"