Seinäjoki Race: Kova nousija Wäjerstenin tallista Seinäjoelle

Borups Victory aloitti uransa 2-vuotiaana Robert Berghin valmennuksesta ja juoksi voiton ja kakkosen. 3-vuotiskaudella kruunuja tuli 624 000 ja voittoja viisi, startteja oli 10. Suurin ykkönen 250 000 kruunua napsahti Elitloppetin-viikonlopun 3-vuotislähdöstä, johon saivat osallistua ASVT:n huutokaupassa myydyt hevoset.

Nelivuotiskaudesta tuli välivuosi, vain 4 starttia ja 75 000 kruunua. Berghin jälkeen Borups Victory oli ehtinyt olla Svante Båthin ja Caroline Holmin valmennuksessa. Se siirtyi viime vuoden elokuussa Daniel Wäjerstenille.

Kausi 2023 on ollut loistava. Helmikuun alussa Borups Victory voitti STL-Pronssifinaalin. Maaliskuun lopulla Wäjersten ajoi Googoo Gaagaan pojan voittoon STL-Hopeafinaalissa. Borups Victory on todellinen nousija, joka on edennyt vauhdilla divisioonissa ylöspäin. On erittäin mielenkiintoista seurata, miten hevonen suorittaa eliittihevosia vastaan.

”Borups Victory on joka suhteessa hieno kilpahevonen. Se ei ole riippuvainen juoksupaikasta ja on vielä nopea startista”, Wäjersten kertoi.

Seinäjoen tiedotteessa kerrotaan, että Daniel Wäjersten ottaa Borups Victoryn matkakaveriksi todella kovan luokan menijän. Spickleback Face juoksee Etain Royal Stayer -lähdössä.

Borups Victory on viides Seinäjoki Raceen kutsun saanut hevonen. Shackhills Twister, EL Indeed, Hierro Boko ja Bengurion Jet ovat neljä ensimmäistä.

Seinäjoki Race juostaan lauantaina 22. huhtikuuta. Voittaja saa 70 000 euroa.

Hevosurheilu: Derby-kolmonen osoitti kovuutensa näytönpaikassa – nappasi paikan Seinäjoki Raceen