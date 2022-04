Seinäjoki Racen voitto avasi takaoven Finlandia-ajoon Willow Pridelle

Lauantaina uransa suurimman voiton Seinäjoki Racessa napannut Willow Pride sai ansaitusti paikan myös vapunpäivän Finlandia-ajoon. Lähdön lopullinen kokoonpano on nyt valmis, ja lähtöradat arvotaan suorassa lähetyksessä maanantaina klo 12.

Willow Pride ravasi Seinäjoki Racen ykköseksi kovalla voittotuloksella 11,9/2140a. Willow Pride on kuulunut useamman vuoden maan tammahuipulle ja osoittanut mittelevänsä tasaväkisesti myös oriiden ja ruunien kanssa.

Hevosen taustajoukoista Markku Nieminen on voittanut valmentajana Finlandia-ajon Bret Bokolla 2015. Willow Priden omistaja- ja kasvattajayhtiö I.M.T.-talli Oy:n taustalla on Jyrki Ojanen, joka on pitkäaikainen hevosenomistaja ja myös Vermon hallituksen varapuheenjohtaja.

Finlandia-ajoon kutsuttujen hevosten ohjastajat alkavat olla myös selvillä. Willow Pridea ajaa Ari Moilanen. Tanskalaista Tycoon Conway Hallia ohjastaa Pohjoismaiden voitokkain raviohjastaja Jorma Kontio, ja Majestic Manin kuskina jatkaa Rikard N Skoglund.

Finlandia-ajon rata-arvontaa voi seurata suorana lähetyksenä TotoTV:n ja Vermo Areenan Facebook-kanavan kautta maanantaina 25.4. klo 12 alkaen. Arvonnan jälkeen kuullaan Jere Törmäsen analyysit ja haastattelussa on suomalaisedustajista Deangelon hoitaja Etta Pakkanen.

Finlandia-ajon voittajaa odottaa 110 000 euron ykköspalkinto sekä kutsu Tukholmassa Solvallan raviradalla toukokuun lopussa juostavaan Elitloppetiin.

Lähde: Vermo Areenan tiedote