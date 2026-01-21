Uutiset
Seinäjoen 1.2. sarjoihin muutos
Ensi viikon sunnuntain sarjatarjontaa on rukattu.
Seinäjoella sunnuntaina 1.2. tarjolla olevaa kylmäveristen jaettavaa sarjaa on muokattu siten, että voittosummahaarukka 4000–42 000 euroa on pilkottu kahdeksi erilliseksi sarjaksi. Jaettavat sarjat jakaantuvat nyt 4000–15 000 euroa voittaneille ja 15 001–42 000 euroa voittaneille.
”Muutoksen tavoitteena on tasoittaa erillisiin sarjoihin ilmoitettavien hevosten tasoeroa ja sitä myötä kannustaa valmentajia ilmoittamaan rohkeammin hevosiaan Jaettavaan sarjaa. Talvikaudella vähentyneen kilpailevien hevosten määrän vaikutus jaettavan sarjan ilmoitusmääriin aiheuttaa helposti tilanteen, jossa hevosten tasoero vaihtelee paljon yksittäisen lähdön sisällä”, Seinäjoen ravikeskuksen toiminnanjohtaja Jyri Saranpää perustelee.