Ikäluokkafinaalit Seinäjoen lauantairavien helminä, Callela Nelson huippupaikalta kultadivarin suosikki
Tulevan lauantain Toto75-kierros ravataan Seinäjoella. Luvassa onkin erittäin mielenkiintoinen päivä, kun isoa rahaa on jaossa 3- ja 4-vuotiaiden Kasvattajakruunu-finaaleissa ja 4-vuotiaiden Varsakunkku-finaalissa. Kasvattajakruunujen voittajat kuittaavat 30 000 euron ensipalkinnon, Varsakunkun voittajaa odottaa puolestaan 23 000 euron potti.
Varsakunkussa on luvassa mielenkiintoinen matsi, kun Retostella pyrkii paalulta karkuun takamatkan oriilta ja ruunilta.
Kasvattajakruunun välierissä suosikit olivat odotetun vahvoja, joten ne pääsevät hyviltä paikoilta myös finaaleihin.
Kaikkiaan viisi lauantaina ravattavaa ikäluokkafinaalia toimii 75-kierroksen runkona. Näiden lisäksi kahdessa muussakin kohdelähdössä riittää mielenkiintoa.
Lämminveristen kultadivisioonakarsinnassa suosikin viitta asetellaan huippupaikan myötä Callela Nelsonin ylle. Jukka Hakkaraisen valmennettava starttaa kakkosradalta. Tiukimman vastuksen sille tarjoavat viitosradalta kiihdyttävä Kurri Jari Boko sekä ykkösradalta starttaava ja hienossa vireessä kilpaileva Excusez Moi.
Kylmäveristen hopea vs. kultadivisioonakarsinta ajetaan 2120 metrin tasoitusajona. 20 metrin takamatkalta starttaava Sipisee hakee jo viidettä peräkkäistä täysosumaansa, mutta tehtävä ei ole voltin takarivistä helppo. Sipisee saa vastaansa muun muassa Hissun Feeniksin, Morisonin ja Antti Ala-Rantalan käsistä debytoivan Smedheim Brautin, joka on Ruotsin Derby-kakkonen muutaman vuoden takaa.
Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.