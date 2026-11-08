Seinäjoen rataa sätittiin Ravilauantaina – nyt puhuu ratamestari

Alkuraveista rata oli osasta kohdista napakampi kuin muualta. Auringon lämmittäessä se pehmeni osittain ja oli pian kovin liejuinen.Rataolosuhteet koituivat todennäköisesti nelivuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunun välierän suursuosikin Ancion kohtaloksi. Se laukkasi pitkäksi heti auton takaa.”Rata oli ulkoa huono ja pehmoinen. Santtu ainakin sanoi, että kun piti lähteä, jäivät jalat kiinni mutakkoon”, valmentaja Markku Nieminen harmitteli.Raveissa ratamestarina toiminut Anssi Korkonen kertoi, mitä oli rataolosuhteiden takana.”Tilanne oli sama kuin keväällä olisi routa sulanut. Hiekan seassa oli mahdoton vesimäärä, jolle ei voinut mitään. Perjantaina illalla ja yöllä rataa oli piikitetty kevyesti. Jos olisi piikitetty syvältä, oltaisiin oltu vielä karseammassa tilanteessa. Rata oli ok puoleen päivään saakka, mutta sitten tilanne muuttui 15 minuutissa katastrofaaliseksi. Vähä routa suli”, Korkonen puhui.”Meillä oli karkeaa hiekkaa, jota alettiin heti vetämään, kun aurinko alkoi lämmittämään. Olihan rata liejuisempi ulkoradoilta. Pohja oli siellä pitävämpi. Painotettiin neljälle sisimmälle radalle karkeampaa materiaalia. Sitä kun aletaan ravien aikana lisätä, on aika rajallista.”Seinäjoella piti ennusteiden mukaan olla viikolla lämpimämpää kuin oli.”Säätiedotus ei luvannut meille minkäänlaisia yöpakkasia kuin maanantaina ja tiistain väliselle yölle. Alkuviikosta olisi voinut ajaa karkeaa tavaraa, jos olisi tiedetty, että tulee yöpakkasia lähemmäskin raveja. ”Liikkeellä oli tietoa, että rataa olisi suolattu, mutta Korkosen mukaan tämä ei pidä paikkansa.”Ei talous anna myöten. Keväisin on vaan suolattu ennen Seinäjoki Racea.”