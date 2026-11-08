Kuvituskuva.
Kuvituskuva.Kuva: Johanna Heinonen
Uutiset

Seinäjoen rataa sätittiin Ravilauantaina – nyt puhuu ratamestari

Seinäjoen rata sai kilpailijoilta kritiikkiä pitkin ravipäivää. Ratamestari Anssi Korkonen kertoi näkemyksensä radasta.
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