Seinäjoen ravien valvoja selventää keskustelua herättäneitä lähdönuusintoja – ”Tornista ei nähnyt mitään”

Seinäjoen kaksissa edellisissä raveissa on nähty eriskummallisia lähdönuusintoja, jotka ovat hämmästyttäneet yleisöä.Ensimmäinen erikoinen lähdönuusinta sattui 12.9. Seinäjoen ravien seitsemännessä lähdössä. Kyseistä lähdönuusintaa käsiteltiin myös parin viikon takaisessa Raviparlamentissa. Pääset katsomaan kyseisen jakson tästä linkistä. Asiaa puidaan kohdasta 35:40 alkaen.Tuukka Variksen ohjastama Lex Lincoln ei lähdön lähestyessä löytänyt millään ravisäveltä, ja sen osalta kisa näytti pilaantuvan ennen kuin alkaakaan. Moni tulkitsi, että lähtö uusittiin juuri tämän vuoksi. Hangasmaa haluaakin selventää, ettei lähdönuusinta johtunut Lex Lincolnin laukkailusta."Se ei varsinaisesti liittynyt uusintaan millään lailla. Autosta tuli huikkaus heti sen lähdettyä liikkelle, että Lex Lincoln jäi pomppimaan paikalleen, jäädäänkö odottamaan? Autolle kuitattiin heti, että ei jäädä odottamaan", Seinäjoen ravien valvojana toiminut Tuire Hangasmaa alustaa."Siinä kävi kuitenkin niin, että noin 120 metriä ennen lähtölinjaa eturivistä numerot yksi ja viisi olivat todella kaukana. Autosta tuli tuomaristolle tieto, että ne ovat tosi kaukana, kuten olivatkin. Silloin eturivistä puuttui jo kolme hevosta. Annoin tässä kohtaa tiedon tuomarillemme, joka oli yhteydessä autoon, että sanokaa sinne, että otetaan kuitenkin lähtö takaisin."Kun Hangasmaa oli tehnyt päätöksensä, annettiin tieto välittömästi lähtöautossa työskenteleville toimihenkilöille. Vasta sen jälkeen painettiin nappia, joka antaa radalla tiedon lähdön palauttamisesta."Kun auto on 100 metrin päässä lähtölinjasta, numerot yksi ja viisi tulevat hirveällä vauhdilla ja ehtivät jollakin lailla paikoilleen. Siinä kohtaa tieto lähdönuusinnasta oli ehditty antaa jo lähtöautoon. Meillä on sellainen toimintamalli, että tärkeämpää on saada tieto autoon, jos lähtö uusitaan. Siitä tulee muuten isompi haitta, jos auto lähtee kiihdyttämään ja vetää siivet kasaan."Myös viime tiistaina eli 23.9. Seinäjoen raveissa nähtiin parikin lähdönuusintaa, joista ei jaettu rangaistuksia.Suomenhevostammojen Varsakunkku-karsinta ajettiin viime tiistai-illan toisena lähtönä. Autolähtö uusittiin, mutta kilpailijoista ei löydetty syyllistä."Autosta tuli ensin tieto, että numerolla kolme startannut hevonen ei saanut rataa. Tornista ei nähnyt mitään, koska aurinko paistoi niin matalalta. Kun tieto tuli, emmekä itse nähneet tilannetta, painoin nappia ja otin lähdön takaisin. Jouduimme luottamaan lähtöauton toimihenkilöiden arvioon", Hangasmaa kertoo."Kun katsoimme tilanteen nauhalta ja keskustelimme päälähettäjän kanssa, totesimme että sata ennen lähtölinjaa numerolla kolme olisi ollut tilaa. Lähdön olisi voinut päästää matkaan. Tästä syystä otimme sen meidän virheeksemme, emmekä antaneet kenellekään rangaistusta."Kyseisen lähdön jälkeen Seinäjoen tuomaristo kertoi päälähettäjälle, että torniin täytyy antaa koko kiihdytyksen ajan tarkkaa tietoa ja pitää puheyhteys auki tuomariston suuntaan, koska auringonpaisteen vuoksi näkyvyys on hyvin rajallinen.Kuudentena lähtönä ajetussa oriiden ja ruunien Varsakunkku-karsinnassa lähtö uusittiin jälleen. Tälläkään kertaa rangaistuksia ei jaettu."Päälähettäjä otti lähdön autosta takaisin epätasaisen kokoontumisen vuoksi. Sieltä tuli tieto, että osallistujat tulevat niin kaukana ja leveällä, etteivät ne kerkeä auton perään."Hangasmaa toivoo, että toimintamalleista vastaavissa tilanteissa keskusteltaisiin. Radoilla on vaihtelevia käytäntöjä esimerkiksi kaarrekameran kuvan julkaisemisen suhteen."Olisiko näissä kuitenkin hyvä laittaa kaarrekameran video tai joku selvitys radan sivuille? Vai olisiko Hippoksen pyydettävä valvojalta kommentin ja kaarrekameran videon ja selvittäisivät keskitetysti tällaiset puhuttaneet tilanteet? Toimintamalli vaatisi ohjausta Hippoksen päästä.".