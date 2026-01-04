Seinäjoen sunnuntairavit on peruttu sääolosuhteiden takia

Seinäjoen Ravikeskus tiedottaa, että pakkasennusteet tälle päivälle ovat lauantain ennusteita kylmemmät. Lisättynä 2-3 sekuntimetrin tuulella purevuus on jopa -26 asteen luokkaa. Sääolosuhteista johtuen ravit on peruttu.

"Vielä eilen ennusteet mahdollistivat ravien ajamisen, mutta vallitseva olosuhde sekä kylmentynyt ennuste ja pieni tuuli lisänä purevoittavat ravisään liian ankaraksi", toiminnanjohtaja Jyri Saranpää kertoo.

Seinäjoen seuraava ravipäivä on maanantaina 12. tammikuuta. Ilmoittautuminen kyseisiin kilpailuihin päättyy huomenna maanantaina 5.1. klo 9.