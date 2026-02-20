Seinäjoen radalla juhlitaan pitkin vuotta.
Seinäjoen radalla juhlitaan pitkin vuotta.Kuva: Anu Leppänen
Seinäjoen T75-raveissa vietetään huomenna triplajuhlia

Tänä lauantaina Seinäjoella ravataan juhlaravien teemalla.
”Hevosjalostusliitto täyttää 120 vuotta, rata on ollut tällä paikalla 100 vuotta ja lisäksi vielä poniravikoulu täyttää tänä vuonna 20 vuotta”, Seinäjoen raviradan toiminnanjohtaja Jyri Saranpää listaa juhlanaiheita.

Myös Seinäjoen rataliigojen voittajat palkitaan lauantain aikana.

”Olemme varanneet katsomoon 300 ensimmäiselle kakkukahvit. Lisäksi kakkukahveja tarjoillaan tallialueella. Yritetään tuoda juhlavuotta esiin erilaisin keinoin pitkin vuotta.”

Lauantaille ennustetaan noin 10 asteen pakkaskeliä. Enemmän yleisömäärää ajatellen huolestuttavat käynnissä olevat olympialaiset.

”Tietysti näihin pakkasiltojen raveihin nähden odotamme enemmän väkeä. Saa kuitenkin nähdä, miten ihmiset ovat oppineet olympialaisiin”, Saranpää sanoo.

Toiminnanjohtaja Jyri Saranpää, Seinäjoen ravikeskus
Jyri Saranpää toivoo, että ihmiset löytävät ravikatsomoon olympialaisista huolimatta.Kuva: Anu Leppänen
Seinäjoki
Jyri Saranpää
Seinäjoen ravirata

