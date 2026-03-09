Uutiset
Seinäjoen tiistairavit peruttu rataolosuhteiden takia
Tiistain 10. maaliskuuta ravit jäävät ajamatta, koska lakeudella ei pystytä takaamaan turvallisia olosuhteita radan epätasaisen sulamisen takia.
Seinäjoki tiedottaa, että ravipäivän ennusteiden mukaan auringonpaiste ja pitkälle iltaan jatkuva lämmin sää sulattavat rataa epätasaisesti eikä rata ole turvallinen kilpailijoille.
"Myöskään siirto torstaille tai toiselle radalle ei ole mahdollinen samasta syystä", toiminnanjohtaja Jyri Saranpää pahoittelee.
Kevään tulo näkyy voimakkaasti raviratojen kaviourilla. Lauantain divisioonafinaaliravit ajettiin jo klo 10 alkaen, ja sunnuntain Jokimaan ravit peruttiin.
Porin perjantain 13.3. ravien ilmoaikaa on jatkettu klo 12 saakka, vajaisiin sarjoihin voidaan ottaa vielä ilmoittautuvia hevosia.