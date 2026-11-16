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Seinäjoen torstairavien ilmoittautumisaikaa jatkettiin tiistaiaamuun saakka
Alun perin ilmoittautumisajan piti päättyä maanantaiaamuna.
Seinäjoen 19. marraskuuta ravien ilmoittautumisaikaa on jatkettu tiistaiaamuun kello 9.00 asti. Alun perin ilmoittautumisen piti päättyä tänään maanantaina.
Syy ilmoittautumisajan jatkumiselle on vähäisen hevosmäärän lisäksi varautuminen olosuhteiden kanssa kamppailevan Kaustisen ratkaisuun tiistai-illan ravien järjestämisestä. Päätös Kaustisella ravien ajamisesta tehdään maanantaina iltapäivällä.
Maanantaina klo 10.30 Seinäjoen torstairaveihin on ilmoitettu 84 hevosta.