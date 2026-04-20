Seinäjoki Racen osallistujalista ei herättänyt riemunkiljahduksia Antti Ojanperässä – "Kotimaisia hevosia pitäisi suosia enemmän"

Seinäjoki Racen lähtöradat arvottiin maanantaina Seinäjoen Ravikeskuksen järjestämässä Facebook-livessä. Suomalaisedustajista arpaonnea oli Matias Salon valmentamalla Star Photolla ja Jukka Hakkaraisen Massimo Hoistilla näiden saatua radat kaksi ja kolme. Miika Tenhusen Need'em arvottiin radalle kuusi ja Antti Ojanperän Combat Fighter takariviin radalle yhdeksän."On ysirata parempi kuin kasi, mutta kyllä ykkös- tai kakkosrata olisi maistunut kovasti", Antti Ojanperä toteaa.Viimeksi Helsinki-Ajossa Combat Fighter kiri Massimo Hoistin jälkeen kakkoseksi keulan 08,6-lopetuksessa. Suoritus miellytti kovasti myös valmentajaa."Kaikki on ollut Vermon jälkeen hyvin. Tosi hyvältä hevonen tuntuu. Vaikea Seinäjoella on tietysti näistä lähtöasemista edes haaveilla voittamisesta. Kaipa korotettu rahasija on ennemmin se, mitä me voimme saada. Aina lähdöt pitää silti ensiksi ajaa", Ojanperä pohtii..Tämänvuotisessa Seinäjoki Racessa suomalaisedustajia nähdään neljä ja ulkomaalaisia peräti kuusi. Ulkomaalaisedustajat tulevat kuitenkin vain kolmesta eri tallista, kun Johan Untersteinerilta, Daniel Redéniltä ja Daniel Wäjersteniltä kisaan osallistuu kaksi hevosta.Suomessa Vuoden valmentajana kahtena viime vuonna palkittu Ojanperä ei ole tyytyväinen suhdelukuun."Ihmetyttää, kun Suomessa ajettava kisa on ruotsalaisten lähtö. Aina puhutaan, että tehdään toisin, mutta kulttuuri tahtoo silti olla sama lähes joka vuosi. Kotimaisia hevosia pitäisi suosia enemmän, joten tältä osin kilpailun järjestäjä on epäonnistunut", Ojanperä jyrähtää.Ojanperällä itsellään on tallissa useampi ykköstason lämminverinen, mutta tässä tapauksessa hän ei jäänyt kaipaamaan omille hevosillensa toista kutsua."Dozen Of Oysters olisi muuten ollut mahdollinen, mutta se joutuu jättämään Seinäjoella ajettavan Etain Royal Stayerin väliin telottuaan itseään hiukan maanantai-aamuna. Emme siis pääse kilpailemaan sillä Seinäjoella missään lähdössä. Main Stage oli viime starttiin kipeä, ja yleisesti ottaen nyt asiasta sanon", Ojanperä kertoo.Seinäjoen Ravikeskuksen toiminnanjohtaja Jyri Saranpää vastaa Ojanperän antamaan kritiikkiin, että kotimaan ja ulkomaan edustajien suhde järjestäjän mukaan näytti alun perin erilaiselta kuin mitä lopputulos näyttää."Kuusi–seitsemän suomalaisosallistujaa oli haaveissa vielä kuukausi takaperin, mutta viime metreillä ajauduimme tähän tilanteeseen. Eri syistä pakkeja tuli niiltä hevosilta, joita kisaan kaavailimme Suomesta mukaan", Saranpää sanoo.Saranpää kertoo, että muidenkin ulkomaalaistallien edustajiin Seinäjoelta oltiin yhteydessä kuin niihin, joista lopulta hevosia Seinäjoki Raceen osallistuu."Pitkään muitakin ulkomaalaisia oli tulollaan, mutta nekin sitten kaatuivat matkan varrella pois pelistä. Ulkomaalaisosallistujienkin liikkuminen on rajallista ja jokaisella valmentajalla ja hevosella on omat taustansa ja suunnitelmansa kilpailemisesta", hän summaa."Varmasti lähtö olisi saatu täyteen kokonaan suomalaishevosista, jos se olisi lähtökohtamme. Niin kauan kuin saamme säilyttää statuksen kansainväliseen kutsukilpailuun, painaa se meillä vaakakupissa. Nyt mukana olevat ruotsalaishevoset ovat ihan riittäviä lähtömme profiiliin", Saranpää jatkaa..Seinäjoella kylmäveristen kultadivisioonassa nähdään odotettu kaksinkamppailu, kun viimekesäisen kuninkuuskisan kärkipari V.G. Voitto ja Pro kohtaa toisensa ensimmäistä kertaa tällä kaudella. 2600 metrin ryhmäajoon Seppo Suurosen valmentama V.G. Voitto sai radan kaksi ja Antti Ojanperän Pro kiihdyttää matkaan heti sen ulkopuolelta."Lähtöpaikka Prolla on ihan hyvä, mutta ei hevonen vieläkään ole auton takaa muiden välistä lähdettäessä kaikista yksinkertaisin. V.G. Voitto on tietysti kova vastustaja ja juostava matka suosii sitä", Ojanperä kokee.Ojanperän tallista lähdössä myös kilpailee ykkösradalta ensimmäistä kertaa Tuukka Variksen kyytiinsä saava Profiili."Profiilia juostava matka suosii, mutta hyviä hevosia on vastassa. Täyden päivätyön ori joutuu tekemään. Kotona Profiili tuntuu hyvältä, joten kyllä se vireessä on", Antti Ojanperä sanoo.