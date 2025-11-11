Seloistotähti herkistelee tiistaina Turussa virettään lauantaiksi Vermoon – "Ihan tosissaan olemme liikkeellä"

Tiistaina Toto5-ravit kilpaillaan Turun Metsämäessä. Pääpelin neljäntenä kohteena ajetaan kylmäveristen 2100 metrin tasoitusajo, missä suosikkina 20 metrin takamatkalta liikkeelle avaa Matti Patrosen valmentama Seloistotähti.7-vuotiaalla oriilla on edessä kahden startin viikko, kun tiistaisen Turun startin lisäksi Seloistotähti kilpailee lauantaina Vermon T75-raveissa.”Lauantaina on päätähtäin. Muutaman kerran olemme ajaneet aiemmin pari starttia tiiviillä välillä ja se on käynyt hevoselle erinomaisesti”, Patronen aloittaa.Tiistaina Jukka Torvisen ajokki avaa voltista liikkeelle kolmosradalta. Viimeksi Vermossa Seloistotähti otti tyylikkään kirivoiton lähtökiihdytyksessä tulleesta laukasta huolimatta.”Ihan normaali se on ollut kotona. Pärjäämistä voi odottaa, mutta ei monenlaiset kommellukset tämän kohdalla yllätä. Jukka päättää taktiikan, mutta ihan tosissaan olemme liikkeellä. Tarkoitus on saada kunnon startti lauantaille”, Patronen sanoo.Seloistotähti on Patrosen puolison Virpi Färlinin kasvatti. Nyt 7-vuotiaana ori on vaikuttanut saaneen menoonsa tuntuvasti lisäpuhtia, kun 25 starttia ovat tuoneet kuusi voittoa ja kuusi muuta totosijaa. Ansiot kuluneelta kaudelta ovat reilut 15 000 euroa. Myös ennätys on kohentunut roimasti.”Se on kehittynyt fyysisesti ja henkisesti. Jokin oivallus hevosella on tapahtunut kilpailemiseen ja se on alkanut tekemään radalla töitä tosissaan. Vermon joulukuisiin finaaliraveihin sillä taitaa olla jo pisteet plakkarissa. Ajetaan ehkä vielä siellä, mutta pitkien hokkien aikaan on tarkoitus pitää kunnolla taukoa kilpailemisesta”, Patronen suunnittelee.