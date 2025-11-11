Seloistotähti, Tino Keväänranta
Seloistotähti nousi viimeksi Vermossa voittoon lähtölaukasta huolimatta. Tuolloin hevosta ohjasti Tino Keväänranta.Kuva: Pekka Salonen
Seloistotähti herkistelee tiistaina Turussa virettään lauantaiksi Vermoon – "Ihan tosissaan olemme liikkeellä"

Matti Patrosen valmentama Seloistotähti on kehittynyt 7-vuotiskaudellaan roimasti.
