Seniorilisenssit unholaan, varusteoppaaseen viilauksia – tällaisia muutoksia ravikilpailusääntöihin tulee ensi vuonna

Ravikilpailusääntöihin tehtäviä muutoksia on muun muassa, että jatkossa toimihenkilöiden jääviyssääntö koskee myös valjakkotarkkailijoita. Toimihenkilö on jäävi, jos hän omistaa yli 10 prosenttia lähtöön osallistuvasta hevosesta. Jos hevosen omistajaksi on merkitty rekisteröity tallinimi tai oikeushenkilö, josta kilpailutoimihenkilö omistaa yli 10 prosenttia, hevonen katsotaan hänen omistamakseen. Toimihenkilö on jäävi myös, jos hän on lähtöön osallistuvan hevosen vastuuvalmentaja tai kasvattaja yli 10 prosentin osuudella.

Ensi vuodesta alkaen ulkomaisessa rekisterissä olevista hevosista ei tarvitse vientisertifikaattia, jos se on valmennuksessa muissa Pohjoismaissa. Ulkomaisessa valmennuksessa olevien hevosten ilmoittamiskäytäntöön on myös tammikuun alusta alkaen mahdollista tehdä poikkeuksia ennakkomaksullisissa suurkilpailuissa ja niiden karsinnoissa.

Kilpailuasuun liittyvä muutos koskee kypärää. Jatkossa kypärän täytyy olla raviurheilukäyttöön suunniteltu ja sen tulee täyttää EN 1384:2023- tai VG1-turvallisuusstandardi. Muita viilauksia varusteoppaaseen on, että kieliläpällisten kuolainten käyttö on kiellettyä, kavion seinämään tai kannatinpintaan kiinnitetty pohjallinen tulkitaan kengäksi, vuohisrengas hyväksytään varusteeksi, montéssa vain joustava päätanko on sallittu ja obersekin käyttö pakollista.

Koelähtöjärjestelmää muutetaan siten, että ensi vuonna koelähtöä ei voi suorittaa paikallisravien yhteydessä, mikäli hevonen on määrätty tuomariston toimesta koelähtöön. Mikäli ohjastajalle määrätään koelähdössä ajotavasta ajokielto, hevosen koelähtösuoritus hylätään.

Lisenssiluokkia on ensi vuonna yksi vähemmän, kun seniorilisenssin (S) omaavat siirretään automaattisesti harrastajalisenssiläisiksi (C).

Nuoria koskevia muutoksia ovat, että jatkossa hevosen saa kilpailuaikana luovuttaa vähintään 15-vuotiaalle henkilölle, ja alle 18-vuotiaalle täytyy olla nimettynä kilpailuhuoltaja.

Myös poniraviurheiluun tulee useita sääntömuutoksia ensi vuodelle. Niistä lisää Hevosurheilun verkkosivuilla.

