Seppo Markkula teki päätöksen: ohjastajaura on päättynyt

Siitä tulee jo hieman yli kaksi vuotta, kun porilainen Seppo Markkula on ajanut viimeksi kilpaa. Hänen edellinen kilpailunsa on Vermosta 6.3.2024. Sen jälkeen Markkula joutui määrittelemättömäksi ajaksi sairauslomalle välilevyn painettua niskassa hermoa vasten sillä seurauksella, että se säteili tuntemuksia käteen.Vaiva ilmestyi yhtäkkiä, ja aluksi esimerkiksi vaatteiden pukeminen tai autossa istuminen aiheuttivat haasteita.”Nyt voin ihan hyvin”, Markkula kertoo. ”Siinä meni hetken aikaa ennen kuin se alkoi vuoden lopulla paranemaan. Kävin fysioterapeutilla, ja oltiin jo suunniteltu leikkausta, kunnes se rupesi paranemaan itsestään. Pystyn elämään normaalia elämää. Lääkäri oli kuitenkin sitä mieltä, että hevosen kärryille ei kannattaisi enää mennä. Ajattelin sitten, että mennään terveys edellä.”Markkula on 1970-luvulla alkaneella pitkällä ohjastajaurallaan ajanut 1934 voittoa. Seuraava tasaluku olisi 66 ykkössijan päässä.”2000 voittoa ei täyty. Kyllä mä olen unohtanut kilvanajon, en tee enää paluuta.”Valmentajauran jälkeen vielä ammattiohjastajana Suomen kiertämiseen tottuneelle Markkulalle eläköityminen on tarkoittanut elämänmuutosta, kun jatkuva kulkeminen on loppunut.”Aluksi tämä tuntui erilaiselta, eikä se helppoa ollut, mutta vieroitusoireita ei ole tullut. Tykkään elämästä näinkin ja katselen Suomen raveja silloin tällöin sekä seuraan, miten Porin Ässillä menee. Joka päivä tulee liikuttua, ja on päästy vähän matkustelemaankin.”Nuoruudessaan Markkula kartutti hevoskokemustaan jo koulun jälkeen Aarne Nymanin tallilla ja sittemmin Raineri Puikkosella. Markkula on toiminut Arto Huhtasalon yksityisvalmentajana ja pitänyt omaa tallia Porissa, Kokemäellä ja Uplands Väsbyssä Ruotsissa.”Monessa tavallisessa ammatissa ei olisi päässyt tapaamaan tällaisia ihmisiä kuin raviurheilussa on eikä kiertämään näin paljon paikasta toiseen. Hevoset antoivat minulle todella paljon.”