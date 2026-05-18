Seppo Suuronen vahvistaa: V.G. Voitto ei lähde Elitkampeniin

Toukokuun viimeinen viikonloppu on ympyröity monen suomalaisfanin kalenteriin jo aikaisessa vaiheessa vuotta. Silloin Solvallassa järjestetään Elitloppet, jonne suuntaa suomalaisia jälleen sankoin joukoin.Kun kyseiseen viikonloppuun on enää pari viikkoa aikaa, käy spekulaatio mahdollisista suomalaishevosista kuumana. Massimo Hoistin tiedetään osallistuvan Elitloppetiin, ja ainakin Antti Ojanperän tallista on lähdössä hevosia Elitloppet-viikonlopun muihin lähtöihin. Myös Finlandia-viikonloppuna STL Klass 1 -karsinnassa yllätysvoittoon ravanneella Highlight Bogeymanilla on viikonlopulle varma paikka, joka aiotaan myös käyttää.Yksi suomalaisittain kiinnostavimmista lähdöistä on kylmäveristen Elitkampen. V.G. Voitto on ollut koko ajan korkealla järjestäjätahon kutsuvieraslistalla. Ravikuninkaan valmentajana toimivan Seppo Suurosen päätöstä asiaan ei ole kuitenkaan saatu, mutta nyt saadaan. Juvalaistreenari nimittäin vahvistaa, ettei V.G. Voitto lähde Tukholmaan.”En lähde Solvallaan. Joka päivä joku lehtimies soittaa ja kysyy, että lähdemmekö. Olen jo monelle sanonut, että en lähde”, Suuronen painottaa.Ratkaisuaan valmentaja ei perustele sen tarkemmin.Päätös on suomalaisyleisölle varmasti pettymys, mutta ei suuri yllätys, sillä Suuronen teki vastaavan ratkaisun myös viime vuonna.Tällä tietoa suomalaisista Elitkampeniin osallistuu ainakin Stallone, joka lunasti kutsun voitettuaan Vermossa ravatun Erkon Pokaalin puolitoista viikkoa sitten.Stallone ja V.G. Voitto kohtaavat ensi lauantaina Kuopiossa ravattavassa Savo-Ajossa.