Seppo Suuronen vieraili TotoTV:n studiossa lauantaina. Arkistokuva: Anu Leppänen

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Seppo Suuronen TotoTV:ssä: V.G. Voiton hankosidevamma on tullut "jälestäpäin"

Entinen ja nykyinen valmentaja ovat eri mieltä siitä, miten ja milloin V.G. Voiton jalkavamma syntyi.