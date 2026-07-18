Seppo Suuronen TotoTV:ssä: V.G. Voiton hankosidevamma on tullut "jälestäpäin"

M.T. Hevoset uutisoi perjantaina, että V.G. Voiton vasemmasta etujalasta oli löytynyt ultrauksessa hankosidevamma. Kuninkuusravit menevät siten sivu suun, ja koko kausikin on todennäköisesti ohi.MT Uutiset kirjoitti löydöksen selittävän kahden viime startin laukat, ja Jutta Ihalainenkin Antti Ojanperän tallilta antoi ymmärtää, että vamma oli vanhaa perua.”Sellaista rasitusvammaa. Hevonen ei ole kompastunut tai kolauttanut jalkaa mihinkään”, Ihalainen sanoi.Lauantaina TotoTV:n studiossa vieraillut Seppo Suuronen oli eri linjoilla."Kun Antero Tupamäki tutki hevosen edellisviikon keskiviikkona, jalassa oli pieni vamma. Antero sanoi, että jos olisi tavallinen hevonen eikä näin hyvä, niin kylmäisi vaan ja ajaisi kilpaa. Hajonnut se on jälestäpäin", Suuronen sanoi.Keskustelua käytiin myös hevosen lähdöstä reilu viikko aikaisemmin."Oltiin Saarijärven kohdalla Kaustiselle menossa, kun omistaja soitti, että hevonen lähtee. Antti soitti tunti myöhemmin, että on menossa hakemaan hevosta", Suuronen kertoi."Se päättää, kuka maksaa, mutta olisihan siirrosta voinut pari päivää aikaisemmin soittaa. Olisin voinut vaikka viedä hevosen. Antin kanssa on hyvät välit.".MT Hevoset: V.G. Voitolla hankosidevamma.V.G. Voiton omistaja kuninkaan valmentajanvaihdoksesta: ”Kaikki lähti siitä, että...".Yllätysuutinen: V.G. Voitto siirtyi Antti Ojanperän valmennukseen – "Lähdetään ihan rauhassa tekemään töitä hevosen kanssa"