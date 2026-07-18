Ravivalmentaja Seppo Suuronen
Seppo Suuronen vieraili TotoTV:n studiossa lauantaina.Arkistokuva: Anu Leppänen
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Seppo Suuronen TotoTV:ssä: V.G. Voiton hankosidevamma on tullut "jälestäpäin"

Entinen ja nykyinen valmentaja ovat eri mieltä siitä, miten ja milloin V.G. Voiton jalkavamma syntyi.
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Seppo Suuronen
v.g. voitto
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