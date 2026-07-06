Shackhills Hazel antoi vakavan myrskyvaroituksen – "Meillä on kaksi maalia"

Sunnuntaina kisattiin monta ikäluokkalähtöä, ja niistä yhden voittajan nimi nousi suorituksellaan entistä vahvemmin kaikkien huulille.Tammahambo lähti liikkeelle vauhdikkaasti, kun Hannu-Pekka Korven tallin Magnolia ja Miss White Gold hakivart sisäradalla peräkkäiset paikat pian kiihdytyksen jälkeen.Hetken näytti, että lähdössä nähdään kaksikon dominointia, mutta sitten Tuukka Varis lennähti Shackhills Hazelin kanssa ulkoa keulahevosen kimppuun. Järisyttävän suorituksen jälkeen Jari Kinnusen valmentama ja veljensä Jarmo Kinnusen kasvattama ja omistama Shackhills Hazel jätti kakkoseksi kirineen Miss White Goldin kauas taakseen."Shackhills Hazelin suoritus oli sellainen kuin kuvittelin. Kasiradalta oli tiedossa, että taas joudutaan haalarihommiin. Juoksunkulku ei yllättänyt, sillä sanoin Tuukalle (Varis) hyvissä ajoin, että tänään on merkki päällä. Hän varmisti vielä ravipaikalla, että ovatko ajatukseni muuttuneet. Sanoin, etteivät ole", Jari Kinnunen taustoitti.Valmentaja muistutti, että Tammahambo oli vain yksi välietappi syksyä ajatellen."Helppoja lähtöjä ei ole, mutta tähän tähdättiin. Ei kuitenkaan niin, että kisa olisi ollut elämän ja kuoleman lähtö. Meillä on kaksi maalia, Tammakriterium ja Kriterium. Ne ovat päällimmäisenä mielessä, kun kolmevuotiskaudesta puhutaan.” Jokimaan yleisölle tarjoiltu näytös oli kaikesta päätellen vasta alkusoittoa sille sinfonialle, mitä saattaa olla luvassa."Pyramidin huippua tavoitellaan. Fysiikka joko on tai sitä ei ole, se on synnynnäinen lahja. Tammalla se on kunnossa, eikä sitä valmentamisella pysty isommassa määrin kehittämään. Ainakin tällä hetkellä Shackhills Hazel häviää nopeudessa parhaille, mutta ei fysiikassa.".Kinnunen on viime vuosina keskittänyt kaiken aikansa valmentajana kehittymiseen, ja Tuukka Varis on saanut luottamusta palapelin yhtenä tärkeänä palasena."Olen yrittänyt tehdä kaiken ohjastajalle mahdollisimman helpoksi, eli kerron hevosesta ja pyrimme kokonaisuutena ja tiimityönä menemään asetettuja tavoitteita kohti. Tuukka on nuori kaveri, joka kuuntelee ja haluaa kehittyä. Käymme hänen kanssaan paljon sisäistä keskustelua ja hän luottaa siihen, mitä sanon. Aina ei voi tietenkään onnistua, mutta yhteistyön sujuminen on tärkeää", Kinnunen painotti.Shackhills Hazel jatkoi matkaansa ainakin toistaiseksi ilman virityksiä."Ennakkoon oli puhetta, että ehkä kokeillaan ajaa ilman kenkiä. Tammalla oli kuitenkin ohuet alumiinit edessä. Balanssin keventäminen auttoi. En ole fanaattinen kannattaja kenkien riisumiseen suhteen, mutta tällaiset jutut ovat makuasioita. Varmaan joku kymmenys voi lähteä, toisaalta radat Suomessa ovat kavioita kuluttavia. Ei kannata mennä liian pitkälle näiden spekulaatioiden kanssa", Kinnunen päätti..Kaksilla rattailla — Kuukauden henkilö Jari Kinnunen