Suur-Hollola-ajoa ennen radalla puhalsi Jari Kinnusen valmentama ja Tuukka Variksen ohjastama Shackhills Hazel.
Suur-Hollola-ajoa ennen radalla puhalsi Jari Kinnusen valmentama ja Tuukka Variksen ohjastama Shackhills Hazel.Kuva: Maisa Hyttinen
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Shackhills Hazel antoi vakavan myrskyvaroituksen – "Meillä on kaksi maalia"

Tammahambossa nähtiin näytös, jonka järjesti Jari Kinnusen valmentama kolmevuotias superlupaus Shackhills Hazel.
Julkaistu
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Jari Kinnunen
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