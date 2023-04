Shackhills Twister Finlandia-ajon kahdeksas nimi – ”Tuntuu hyvältä ja pirteältä”

Puolentoista viikon päästä Vermossa ravattavan Finlandia-ajon osallistujalista sai keskiviikkona kahdeksannen nimen. Suomalaisjoukkuetta vahvistamaan tulee Seinäjoki Racessa keulapaikalta neljänneksi yltänyt Shackhills Twister.

Kriteriumissa ja Derbyssä toiseksi sijoittunut teki Seinäjoella debyyttinsä aikuisten suurkilpailuissa. Valmentaja Jari Kinnunen oli esitykseen tyytyväinen, vaikka veto ei aivan perille asti riittänytkään.

Kinnunen sanoo 5-vuotiaan suojattinsa lähtevän tulevaan koitokseen haastajan roolissa, kun vastus on todella kovaa luokkaa.

”Eihän meidän kuulu olla suosikkien joukossa. Tärkeintähän olisi, että hevonen tekee taas huippusuorituksen. Minä näen sen tulevaisuuden hevosena”, Kinnunen toteaa,

”Vaikea mennä sanomaan, että petraako hevonen enää Seinäjoelta. Se on aika lailla huippukunnossa. Lähinnä kyse on siitä, miten hevonen ottaa nämä lähdöt. Vaikea tehdä tarkkaa analyysia ennen kuin kisoja on enemmän takana. Shackhills Twister kuitenkin tuntuu hyvältä ja pirteältä.”

Seinäjoella Shackills Twister juoksi uuden ennätyksensä 12,0ake.

Finlandia-ajoon kutsutaan mukaan kaikkiaan 10 hevosta.