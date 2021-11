Shackhills Twister vei Kasvattajakruunun helposti – tammoissa dramatiikkaa

Näkemysero

Tammojen Kasvattajakruunussa nähtiin kiihdytyksessä dramatiikkaa, kun suursuosikki, Kenneth Danielsenin valmentama sekä ohjastama Dusktodawn Boogie laukkasi. Se eteni toista rataa, kun Jukka Torvinen MAS For Youn kanssa leikkasi sisäradalle johtohevosen taakse. TotoTV:n haastatteluissa Danielsen näki tuoreeltaan radalta tultuaan laukan johtuneen häiriöstä, kun taas Torvinen kommentoi, ettei kokenut tilanteessa olleen mitään poikkeavaa, vaan sanoi päässeensä johtavan perään näppärästi.

Keulapaikan piti hallussaan Pekka Korven valmentama ja ohjastama Magic Madonna. MAS For You matkasi sen takana, kun taas Dusktodawn Boogie jäi laukassaan kärkisijojen suhteen käytännössä ratkaisevasti. Loppukaarteessa MAS For You sai kiritilaa ja spurttasi varmaan voittoon ajalla 14,5ake. Kengittä tänä vuonna paljon juossut, muun muassa Tammahambon nimiinsä vienyt MAS For You näytti kilpailevan hienosti myös hokit jalassa.

”Hevonen on parhaimmillaan kengittä, joten mietin mitä hokeista tapahtuu. Hyvin se meni, ei näyttänyt haittaavan”, valmentaja ja osaomistaja Tanja Goman-Nieminen sanoi voittajahaastattelussa.

Ohjastaja Jukka Torvinen arvioi MAS For Youn parantaneen paljon puolentoista viikon takaisesta karsinnasta finaaliin.

”Tamma oli tosi hyvä ja kiri tosi hienosti. Vedin korvapallot varmuuden vuoksi, ja se lähti niihin vastaamaan hienosti tullen tosi hyvällä ryhdillä maaliin asti.”

Toiseksi sijoittui Magic Madonna ja kolmas oli Hannu Hietasen ohjastama Birgit Combo. Molempien valmentaja on Pekka Korpi. Dusktodawn Boogie nousi vielä vahvasti viidenneksi.