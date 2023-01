She's A Jedi tuplasi voittosummansa Vermossa – ”Ollut hyvän hevosen maineessa aina”

Seppo Markkulan ohjastama She's A Jedi sai kiihdytyksessä keulapaikan, mutta siinä tuli kovaa haastetta Liisa Langilta ja Frozen Hunterilta.

Tiukan alkurynnistyksen jälkeen She's A Jedi sai vetää rauhassa. Se lähti jo kirivaiheen alussa muista irti ja voitti 2620 metrin kisan vakuuttavasti voittotuloksella 18,1a.

”Siinä sai ekan pari sataa metriä lähteä niin lujaa kuin pääsi. Pelkäsin, että painaako se jaloissa lopussa”, Seppo Markkula myönsi voittajahaastattelussa. ”Hevonen lähti aika helposti viimeisessä kurvissa ja voitti selvästi."

Viisivuotias She's A Jedi suoritti koelähdön jo vuonna 2020. Startteja sillä on kuitenkin vasta kuusi.

”She's A Jedi on ollut hyvän hevosen maineessa aina. Sillä on ongelmia ollut jalkojen kanssa, mutta nyt näyttää hyvälle.”

Conloco II Oy:n kasvattaman She's A Jedin voitto palkittiin 4000 eurolla, joten jos tarkkoja ollaan, se yli kaksinkertaisti voittosummansa lukemiin 6930 e.

Sisusarjassa Mika Mäkelän valmentama ja osaomistama Elan otti jo viidennen ykköstilansa putkeen. Antti Teivaisen ajokki eteni kärkipaikalle avauslenkillä. Rallin Muisto teki rinnalla parhaansa, ja Karlo vyörytti kolmatta pitkin, mutta Elan piti ajettuna varmasti pintansa.

Juha Utalan suojatti Fazimo oli jaettavassa sarjassa vakuuttava voittaja. Kuusivuotias ruuna teki työt toisen radan veturina ja voitti hallitusti ennen hyvin rinnalle lopettanutta Bolt Kronosta.

Suosikki Rahajamatchillä ei käännetty 2. ulkoa ulkoradoille kirivaiheessa. Sen ohjastajan Santtu Raitalan mukaan pelisuosikki ei ollut tällä kertaa parhaimmillaan.

”Rahajamatch ei ravannut kurveja oikein hyväntuntuisesti”, Raitala paljasti TotoTV:ssä.

Myös toinen 65-kohteena ollut jaettava sarja voitettiin toiselta ilman selkää. Antti Teivainen olisi halunnut Vincent C.D.:llä keulaan, mutta sinne alussa karauttaneella Gyro Gearloosella Emma Väre ajoi perustellusti keulasta. Se tarjosi vastuksen, mutta Vincent C.D. vyöryi väkisin ohi voittoon.

Suosikki Eventful Swamp oli 2. ulkoa hieman nahkea kolmonen.

”Ilona sanoikin, ettei hevonen ole ollut kostealla kelillä koskaan parhaimmillaan. Se teki ihan asiallisen juoksun, muttei ollut parasta Swamppia”, Esa Holopainen kommentoi TotoTV:n haastattelussa.

Lämminveristen ykkössarjan voittaja vakuutti kovasti. Tapio Perttusen suojatti Global Beware oli toisen radan veturin paikalta selvällä erolla paras.

”Hevonen ostettiin nettihuutokaupasta tavallaan. Tämä on hyvämaineinen hevonen, jolla on vähän startteja. Tiedettiin, että se on tosi hyvä hevonen, kun saadaan sinne päin. Nyt se on kaksi kertaa juossut Suomessa, ja kaikki näyttää tosi hyvälle. Tähän hevoseen on suuret odotukset”, Tapio Perttunen latasi.

Enintään 10 000 euroa tienanneiden lähdössä Callela Ladybird aiheutti Stop The Pressille tämän uran ensimmäisen tappion. Stop The Press veti keulassa innokkaana, ja sitä seurannut Callela Ladybird tuli aivan kalkkiviivoilla täpärästi ohi.

